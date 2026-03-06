الخام الأميركي يقفز 10% مع تصاعد الحرب على إيران

زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.81 دولارا، أو 9.81%، إلى 88.96 دولارا، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز وسط تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 10%، الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل ​المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق ‌هرمز وسط تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وبحلول الساعة 16:37 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت 5.42 دولارا، أو 6.35%، إلى 90.83 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7.81 دولارا، أو 9.81%، إلى 88.96 دولارا.

وهذه هي الجلسة الثانية على التوالي التي تتجاوز فيها مكاسب العقود ​الآجلة للخام الأميركي مكاسب عقد برنت.

وقال المحلل لدى بنك "يو.بي.إس"، جيوفاني ستونوفو "تبحث المصافي ​والشركات التجارية عن مصادر بديلة للخام، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر منتج له. ⁠وتأتي هذه الخطوة لمنع تراجع المخزونات في واشنطن بسرعة كبيرة بسبب زيادة الصادرات. يعتمد هامش ​الربح على تكاليف النقل".

واتجهت أسعار النفط الجمعة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ التقلبات الشديدة التي حدثت ​خلال جائحة كورونا في ربيع عام 2020 مع توقف الشحن وتصدير الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري لصحيفة "فاينانشال تايمز" في مقابلة نشرت الجمعة، إنه يتوقع أن ​توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد ​تدفع سعر النفط إلى 150 دولارا للبرميل.

وبدأت أسعار النفط ترتفع بعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران يوم السبت الماضي، ‌مما ⁠دفع طهران إلى منع ناقلات النفط من عبور مضيق هرمز.

ويمر عبر هذا الممر المائي المهم ما يعادل 20% تقريبا من الطلب العالمي على النفط يوميا. ومع إغلاق المضيق فعليا سبعة أيام، فهذا يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل حوالي ​1.4 يوم من الطلب ​العالمي، لم تتمكن من ⁠الوصول إلى السوق.

وقال ستونوفو "كل يوم يبقى فيه المضيق مغلقا، سترتفع الأسعار".

وأضاف "كان الاعتقاد السائد في السوق هو أن ترامب قد يتراجع في مرحلة ​ما لأنه لا يريد ارتفاع أسعار النفط، لكن كلما تأخر هذا ​التراجع، اتضح حجم ⁠المخاطر".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة صحافية الخميس، إنه غير قلق بشأن ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وأضاف "إذا ارتفعت (الأسعار)، فلترتفع"، وأن العملية العسكرية الأميركية هي أولويته.

وتوقع مسؤول ⁠كبير في ​البيت الأبيض، الخميس، أن تعلن وزارة الخزانة عن ​إجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع الإيراني، وهو توقع دفع الأسعار إلى الانخفاض لفترة وجيزة بأكثر من ​1% في وقت سابق من الجمعة.