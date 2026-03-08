تباين أداء أسواق المال الخليجية مع استمرار حرب إيران

أغلق مؤشر بورصة السعودية على مكسب بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 11007 نقطة، كما حقق مؤشر "مسقط 30" مكاسب بنسبة 2.03 بالمئة، ليغلق عند 7528.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحرين بـ 0.17 بالمئة ليستقر عند 1986.85.

تباين أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات الأحد، تزامنا مع تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وسجلت بورصات السعودية وسلطة عمان والبحرين مكاسب، فيما سجلت الكويت وقطر والأردن تراجعا طفيفا.

وأغلق مؤشر بورصة السعودية على مكسب بنسبة 2.1 بالمئة ليصل إلى 11007 نقطة، كما حقق مؤشر "مسقط 30" مكاسب بنسبة 2.03 بالمئة، ليغلق عند 7528.44 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البحرين بـ 0.17 بالمئة ليستقر عند 1986.85.

بالمقابل، انخفض مؤشر الكويت بنسبة 0.3 بالمئة إلى 8519.65 نقطة، ونفس الأمر بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي انخفض بنسبة 0.1 بالمئة، ليغلق عند 10687.57 نقطة.

كما أغلق مؤشر الأردن على انخفاض بنحو 0.05 ليصل إلى 3627.90 نقطة.

ورغم الحرب لا تزال الأسواق المالية بالخليج تصمد، خاصة أنها أغلقت على وقع مكاسب الأسبوع الماضي.

ومنذ فجر 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتل ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1929، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت 7 جنود أميركيين وأصابت 18.

كما تشن هجمات على قواعد ومصالح أميركية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.