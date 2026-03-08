وسط موجة خوف في سوق العملات المشفرة: بيتكوين تتراجع إلى 67 ألف دولار...

يتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على قدرة "بيتكوين" على الحفاظ على مستوى الدعم عند 60000 دولار، إذ قد يؤدي كسره إلى تصحيح أعمق في الأسعار...

تراجعت عملة "بيتكوين" إلى نحو 67000 دولار يوم الأحد، مع تصاعد حالة القلق في أسواق العملات المشفرة بفعل الضغوط الاقتصادية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

وانخفضت العملة الرقمية الأكبر في العالم بنحو 0.85% لتتداول عند قرابة 67127 دولارًا، ما انعكس على القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة.

ودفع التراجع مؤشر الخوف والجشع في سوق العملات الرقمية إلى مستوى 12، وهو ما يشير إلى حالة "خوف شديد" بين المستثمرين، وهو أدنى مستوى يسجله المؤشر منذ الانخفاض الحاد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ورغم هذا التشاؤم في أوساط المستثمرين الأفراد، تشير تقارير إلى استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين بالعملة الرقمية، إذ أفادت بيانات نقلتها وكالة "بلومبرغ" بأن بعض المؤسسات المالية الكبرى تواصل شراء "بيتكوين" خلال فترة التراجع الأخيرة.

كما سجلت عملة "إيثريوم" انخفاضًا مماثلًا، إذ تراجعت بنحو 1.34% إلى 1946 دولارًا، بينما ظل حجم التداول اليومي مرتفعًا عند نحو 61.44 مليار دولار، ما يدل على استمرار السيولة في السوق رغم التقلبات.

ويتركز اهتمام المستثمرين حاليًا على قدرة "بيتكوين" على الحفاظ على مستوى الدعم عند 60000 دولار، إذ قد يؤدي كسره إلى تصحيح أعمق في الأسعار.

في المقابل، يترقب السوق حدث "تنصيف بيتكوين"، وهو آلية تقلّص إصدار العملات الجديدة إلى النصف، ويُنظر إليه تاريخيًا كعامل قد يدعم ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، تحرك سعر "بيتكوين" ضمن نطاق واسع بين نحو 60000 دولار وقرابة 74000 دولار، في ظل تقلبات مرتبطة بالعوامل الاقتصادية الكلية والتوترات الجيوسياسية العالمية.

ويرى محللون أن استمرار الطلب المؤسسي قد يساعد على امتصاص ضغوط البيع الحالية ويمهّد لاحقًا لعودة الأسعار نحو مستويات المقاومة القريبة من 74000 دولار، فيما تبقى أسعار الفائدة العالمية أحد أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه السوق.