أسعار النفط تكسر حاجز 100 دولار للمرة الأولى منذ 2022

قفزت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022، مع تصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ومخاوف تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، حيث تراجعت حركة الملاحة وتكدست السفن، ما زاد القلق من تداعيات اقتصادية عالمية.

مركبات تسير على طريق سريع في طهران، مارّةً بصورة للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي (Getty Images)

قفزت أسعار النفط، الإثنين، مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لتتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، لأول مرة منذ العام 2022.

وبلغ سعر خام برنت 107.69 دولارا للبرميل، بزيادة بنحو 16 بالمئة في حين سجل خام "غرب تكساس الوسيط" 105.73 دولارا، بزيادة 16 بالمئة.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، مما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

ومن مضيق هرمز الإستراتيجي يمر نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيارة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفعت أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية في أنحاء العالم.

وتسببت الحرب على إيران في تضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ومنذ فجر 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قتلت ما لا يقل عن 1332 شخصا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، ومسؤولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 1929، معظمهم حالاتهم طفيفة، بالإضافة إلى هجمات أخرى قتلت 7 جنود أميركيين، وأصابت 18.

كما تشن هجمات على تقول إنها قواعد ومصالح أميركية بدول الخليج والعراق والأردن، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضرّ بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.