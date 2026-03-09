سوق العملات: الدولار يرتفع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط

ارتفع الدولار مدفوعا بموجة طلب على السيولة مع تصاعد المخاوف من تداعيات حرب طويلة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، فيما تراجع اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 0.6% و0.7% على التوالي، وصعد الدولار أمام الين الياباني والوون الكوري.

ارتفع الدولار، اليوم الإثنين، مع صعود أسعار النفط؛ الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن سيولة نقدية بسبب مخاوف من أن تؤدي حرب طويلة الأمد في الشرق ​الأوسط إلى تعطيل قوي لإمدادات الطاقة والإضرار بالنمو العالمي.

فقد الدولار بعض مكاسبه ‌في فترة تداولات ما بعد الظهيرة في الأسواق الآسيوية، بعد تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" يفيد بأن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سيناقشون، اليوم الإثنين، فكرة سحب مشترك للنفط من الاحتياطيات الطارئة ​بتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تراجع طفيف في أسعار النفط ​بعد أن ارتفعت في وقت سابق إلى ما يقرب من 120 دولارا ⁠للبرميل.

وهبط اليورو 0.6% والجنية الإسترليني 0.7% وتراجع كذلك الدولار الأسترالي والفرنك السويسري ​رغم أنه من عملات الملاذ الآمن.

وقال رئيس قسم إستراتيجية العملات الأجنبية في بنك ​أستراليا الوطني، راي أتريل، "لا ينقص الدولار أي عامل دعم من اعتبارات الملاذ الآمن التقليدية، ومن الواضح أيضا أن وضع الولايات المتحدة بين مصدري الطاقة يتناقض تماما مع وضع معظم دول أوروبا".

كما أدى تراجع حاد في الأسواق إلى عمليات ​بيع عشوائية عبر مختلف الأصول، اليوم الإثنين.

وهبطت أسعار الأسهم والسندات والمعادن الثمينة إذ تحول ​المستثمرون، الذين شعروا بالخوف من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي والنمو الاقتصادي، إلى تجنب المخاطرة ‌وجني الأرباح ⁠من بعض صفقاتهم الأكثر ربحية.

وقال كبير المحللين العالميين في "رابوبنك"، مايكل إيفري، "كلما طال هذا الوضع، ازداد الضرر بشكل متسارع مثل تأثير سقوط الدومينو، وهو بالضبط ما يظهره النفط الآن لسوق شهدت بعض التوقعات الأسبوع الماضي بأن الأمور قد تكون أسوأ بكثير".

وأضاف قائلا "إذا بقينا على نفس الوضع ​في مثل هذا الوقت ​من الأسبوع المقبل، ⁠فقد تصبح الأمور مرعبة للغاية".

وهبط اليورو 0.6% إلى 1.1548 دولار، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في ​وقت سابق من الجلسة، كما نزل الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.333 ​دولار.

وزاد الدولار ⁠مقابل الفرنك السويسري 0.43% إلى 0.7795، وهبط الدولار الأسترالي 0.35%، والدولار النيوزيلندي 0.1% بعد أن قلّصا خسائر أكبر سابقة.

وقال المحللون إن آسيا قد تتحمل وطأة صدمة أسعار الطاقة، ⁠نظرا إلى اعتماد ​المنطقة الكبير على النفط والغاز من الشرق الأوسط.

وزاد الدولار ​0.4% أمام الين مسجلا 158.47، وارتفع أيضا أمام الوون الكوري 0.26% إلى 1485.50، بعد أن زاد بأكثر ​من واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.