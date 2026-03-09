الحرب على إيران: القفزة في أسعار النفط تضرب الأسواق العالمية وتبدد آمال خفض الفائدة

يخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تعطيل إمدادات الطاقة، خصوصًا مع تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية...

تراجعت أسواق الأسهم العالمية بشكل حاد، الاثنين، بعدما تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ أربع سنوات، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط ومخاوف من اضطراب الإمدادات.

وسجلت أسعار الخام قفزة قوية مع بداية تداولات الأسبوع، إذ اقترب خام برنت والخام الأميركي من مستوى 120 دولارًا للبرميل في التداولات الآسيوية قبل أن يتراجع لاحقًا دون هذا المستوى.

وأثارت الزيادة الحادة في أسعار الطاقة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تضغط على اقتصادات العالم وتؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.

وانعكست هذه التطورات سريعًا على الأسواق المالية، إذ هبط مؤشر "نيكاي" الياباني بنحو 5%، بينما تراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 6.5%، في حين خسر مؤشر "إس آند بي/إيه إس إكس 200" الأسترالي نحو 2.85%.

كما سجلت الأسواق الأوروبية خسائر واسعة، حيث انخفض مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن بنحو 1.9% في بداية التداولات، بينما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 2.3%، ومؤشر "كاك 40" الفرنسي بنحو 2.5%.

ويرى محللون أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة.

وفي بريطانيا، ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل بأكبر وتيرة منذ أزمة "الموازنة المصغرة" التي طرحتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس عام 2022، في إشارة إلى تزايد توقعات الأسواق ببقاء الفائدة مرتفعة.

كما تراجعت أسهم شركات الطيران الأوروبية مع ارتفاع تكاليف الوقود، إذ هبطت أسهم شركات مثل "لوفتهانزا" و"إير فرانس" و"إيزي جيت"، في حين سجلت أسهم شركات الطاقة مكاسب مستفيدة من صعود أسعار الخام.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي استمرار الحرب إلى تعطيل إمدادات الطاقة، خصوصًا مع تعطل تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة الطاقة العالمية.

وتدرس دول مجموعة السبع إمكان اللجوء إلى احتياطيات النفط الطارئة لتهدئة الأسواق وتقليل مخاوف نقص الإمدادات.