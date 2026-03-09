تصاعد الحرب على إيران يعقّد قرارات البنوك المركزية حول العالم

أربكت تداعيات الحرب المستمرة على إيران حسابات البنوك المركزية حول العالم، بعدما أدى ارتفاع أسعار الطاقة إثر انقطاع الإمدادات إلى تعقيد قرارات السياسة النقدية في المفاضلة بين دعم النمو وكبح التضخم، وسط مخاوف متزايدة من ركود تضخمي عالمي.

أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها إلى تغيير جذري في توقعات البنوك المركزية العالمية، إذ أفضت بهم الصدمة الهائلة في الإمدادات إلى مفاضلة صعبة بين دعم النمو ومكافحة التضخم.

إذ أصبح خفض أسعار ​الفائدة رهانا محفوفا بالمخاطر لدى البنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، ليس فقط بسبب الضغط الإضافي على الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، ولكن أيضا بسبب ‌خطر دفع تدفقات رأس المال إلى الخارج بفعل تدهور شروط التجارة مع الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لـ"رويترز" أن البنك المركزي الهندي يتوقع التركيز بشكل أكبر على دعم النمو من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، لكنّ اندفاعا متزايدا نحو الدولار باعتباره ملاذا آمنا بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قد ​يجبره على تكثيف تدخلاته لدعم عملته الضعيفة.

وقال كبير محللي الأسواق الناشئة بمعهد "داي-إيتشي" لبحوث الحياة في طوكيو، تورو نيشيهاما، إن ​تايلاند والفلبين قد تضطران إلى عكس موقفهما النقدي الذي يتبنى التيسير، حتى مع تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على ⁠اقتصاديهما.

وأضاف نيشيهاما قائلا "ستواجه بنوك مركزية عديدة قرارا صعبا، مع تعرضها لضغوط من الأسواق والحكومات على حد سواء".

وتابع بقوله "مع عدم وجود نهاية واضحة للصراع ​في الأفق، يتزايد خطر الركود التضخمي يوما بعد يوم".

وانخفضت أسواق الأسهم وصعد الدولار في آسيا، اليوم الإثنين، مع تجاوز سعر النفط 110 ​دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف من تداعيات حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة العالمية، وارتفاع التضخم الذي قد يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة.

والمفاضلة حادة على الأخص بالنسبة إلى الاقتصادات التي تعتمد على الصناعات التحويلية مثل كوريا الجنوبية واليابان، في ظل الاعتماد على التجارة العالمية والأسواق المستقرة وتكاليف المواد ​الخام الرخيصة، وكلها عوامل يؤثر فيها تفاقم تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقال المحلل في "سيتي جروب"، كيم جين-ووك، إن البنك المركزي الكوري الجنوبي، الذي أبقى ​على أسعار الفائدة ثابتة في شهر شباط/ فبراير، قد يتخذ موقفا يميل أكثر للتشديد إذا ظل التضخم أعلى بنقطة مئوية واحدة من هدفه.

وقال كيم "في الوقت الحالي، ‌ما زلنا ⁠نستبعد أن يرفع بنك كوريا أسعار الفائدة استجابة لارتفاع أسعار النفط عن المتوقع"، إذ إن الإجراءات الحكومية لكبح أسعار الوقود تحد من تأثير تحركات أسعار النفط على التضخم.

الاستعداد للأسوأ

تواجه البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة، مثل البنك المركزي الأميركي، أيضا مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم والضغوط السياسية المتزايدة.

وتتفاقم هذه المعضلة بالنسبة لبنك اليابان المركزي، إذ يقول معهد "نومورا" للأبحاث إنه ​إذا بقيت أسعار النفط الخام عند ​110 دولارات لمدة عام، فقد ⁠يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو بنسبة 0.39%، وهو ما سيمثل ضربة قوية لاقتصاد يواجه نموا ضعيفا محتملا يتراوح بين 0.5% و1%.

ولكن على عكس الماضي، عندما كان بإمكانه التوقف عن رفع أسعار ​الفائدة، فإن بنك اليابان المركزي لديه الآن مجال أقل للتغاضي عن ضغوط الأسعار، مع تجاوز التضخم ​هدفه البالغ 2% منذ ⁠ما يقرب من أربع سنوات.

ويقول محللون، إن هذا يعني أن بنك اليابان المركزي لن يكون أمامه خيار سوى تكرار الحديث عن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، مع التزام الصمت بشأن توقيت هذه الخطوة التي قد تثير غضب الحكومة المعادية لارتفاع تكاليف الاقتراض.

وحذرت المديرة العامة لصندوق ⁠النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، ​اليوم الإثنين، من أن كل ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 10%، إذا استمر معظم العام، ستقابله زيادة في التضخم العالمي بواقع 40 نقطة أساس.

وقالت خلال ندوة في طوكيو؛ "نشهد اختبارا جديدا لقدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصراع الجديد في الشرق ​الأوسط".

وأضافت قائلة "نصيحتي لصناع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد هي أن يفكروا في ما لا يمكن تصوره، وأن يستعدوا له".