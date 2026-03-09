مليارديرات التكنولوجيا يرسمون مستقبل البشرية عبر الذكاء الاصطناعي

تركيز هذا النفوذ في أيدي مجموعة صغيرة من الأفراد يثير مخاوف بشأن غياب النقاش الديمقراطي حول القرارات التي قد تحدد مستقبل الاقتصاد والمجتمع...

يرى تحليل نشرته صحيفة "ذا غارديان" أن صعود مليارديرات التكنولوجيا أعاد تشكيل موازين القوة الاقتصادية العالمية، بعدما أصبح عدد محدود من قادة شركات التقنية والذكاء الاصطناعي يمتلكون نفوذًا واسعًا في توجيه مسار التطور التكنولوجي ومستقبل البشرية.

ويشير التحليل إلى أن قائمة أغنى أثرياء العالم تغيّرت جذريًا خلال العقود الثلاثة الماضية. ففي مطلع تسعينيات القرن الماضي كان المليارديرات ينتمون إلى قطاعات متنوعة مثل الصناعة والعقارات والتجزئة، في حين يهيمن اليوم على القمة مؤسسو شركات التكنولوجيا الكبرى.

وبحلول عام 2025، ضمت قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم عددًا كبيرًا من رواد التكنولوجيا، بينهم إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرغ ولاري إليسون وستيف بالمر، إضافة إلى مؤسسي "غوغل" لاري بايج وسيرغي برين، إلى جانب عدد محدود من رجال الأعمال التقليديين مثل المستثمر وارن بافيت.

ويعكس هذا التحول، بحسب التحليل، الدور المتزايد للتكنولوجيا في الاقتصاد العالمي، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول تركّز النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي في أيدي عدد محدود من الأفراد.

ويطرح التقرير سؤالًا جوهريًا حول الجهة التي ستقرر مستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ظل استثمارات ضخمة تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى ومليارديرات القطاع.

ويشير التحليل إلى أن شخصيات بارزة في هذا المجال، مثل سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" وداريو أمودي مؤسس شركة "أنثروبيك"، إضافة إلى المستثمر بيتر ثيل، باتوا جزءًا من دائرة ضيقة من القادة الذين يملكون تأثيرًا مباشرًا في مسار تطوير الذكاء الاصطناعي.

ويرى الكاتب أن رؤية كثير من هؤلاء القادة تقوم على الاعتقاد بأن التكنولوجيا تمثل الحل الرئيسي لمختلف التحديات التي تواجه البشرية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية.

وفي هذا السياق، يدور نقاش واسع حول قضايا أساسية مثل مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، واحتمال استبدال بعض الوظائف البشرية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتنظيم هذه التقنيات وتوزيع مكاسبها الاقتصادية.

كما يشير التحليل إلى أن بعض المليارديرات يدعمون رؤى مستقبلية تتجاوز حدود الإنسان التقليدي، مثل تطوير أشكال جديدة من الذكاء الرقمي أو إطالة عمر الإنسان باستخدام التكنولوجيا.

ومع ذلك، يشير التحليل إلى أن الثورات التكنولوجية السابقة غالبًا ما أثارت مخاوف مشابهة، لكنها في الوقت نفسه أسهمت في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن خصوصية التحول الحالي تكمن في سرعة التطور التكنولوجي وتركيز القوة الاقتصادية في أيدي عدد محدود من القادة الذين يسعون إلى تسريع التحولات التقنية التي قد تغيّر شكل الحضارة الإنسانية.