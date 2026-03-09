هبوط أسعار الذهب والفضة وارتفاع الدولار

انخفض الذهب بنحو 2%، اليوم الإثنين، إثر ارتفاع الدولار في حين فاقمت زيادة تكاليف الطاقة المخاوف ‌بشأن التضخم، وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 5082.51 دولار ​للأونصة، بحلول الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان/ أبريل 1.4% ⁠إلى 5099.40 دولار.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ​أكثر من ثلاثة أشهر، مما زاد من تكلفة الذهب ​بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في شهر، مما رفع من تكلفة الفرصة البديلة ​للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال ​كبير محللي الأسواق لدى "كيه.سي.إم تريد"، تيم ووترر، "الذهب في تراجع اليوم على الرغم ‌من ⁠اضطراب السوق، إذ عززت زيادة أسعار النفط الدولار بسبب مخاوف التضخم وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة".

كما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 20% إلى ما يزيد عن 110 دولارات ​للبرميل، إذ ​دفعت الحرب الأميركية ⁠الإسرائيلية الآخدة في التصاعد على إيران بعض كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط ​إلى خفض الإمدادات، وسط مخاوف من اضطراب طويل ​الأمد ⁠في الشحن عبر مضيق هرمز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 82.50 دولار ⁠للأونصة. ​وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية ​2.8% إلى 2076.07 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1605.12 دولار.