الحرب على إيران: الذهب يصعد مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم

أدى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية، جراء الحرب على إيران، إلى تعزيز المخاوف من موجة تضخم جديدة، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأجل القريب...

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض أسعار الطاقة، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب ألمح فيها إلى احتمال قرب انتهاء الحرب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% ليبلغ 5161.54 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 04:29 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان/أبريل 1.3% إلى 5171.10 دولار.

وجاء صعود المعدن النفيس مع تراجع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل كلفة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وقال كبير محللي الأسواق في شركة "OANDA"، كلفن وونغ، إن تصريحات ترامب حول احتمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط ساهمت في تهدئة توقعات التضخم، خصوصًا مع التراجع الحاد في أسعار النفط.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 10% بعد تلك التصريحات، في وقت لا تزال فيه الأسواق تراقب تداعيات الحرب واحتمالات التصعيد، في حال عطّلت إيران حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأيام الماضية إلى تعزيز المخاوف من موجة تضخم جديدة، ما قلّص توقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأجل القريب.

ويُنظر إلى الذهب تقليديًا كملاذ آمن ووسيلة للتحوط من التضخم، بينما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة عادة إلى تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين لأنه لا يدر عائدًا.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر شباط/فبراير يوم الأربعاء، إضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو المقياس المفضل للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي – المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 88.25 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.2% إلى 2177.02 دولار، وانخفض البلاديوم 0.9% إلى 1675.58 دولار.