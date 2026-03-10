الحرب في الشرق الأوسط تدفع شركات الطيران لزيادة الأسعار

حذرت شركات طيران من ضغوط متزايدة على قطاع السفر، بينما طلبت فيتنام إيرلاينز تخفيف الضرائب على وقود الطائرات بعد ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير. ويأتي ذلك في ظل اضطراب حركة الطيران عالميا وارتفاع تكاليف التشغيل لدى شركات الطيران.

بدأت شركات طيران عالمية في رفع أسعار التذاكر مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وما نتج عنها من اضطراب في أسواق الطاقة والسفر العالمي.

وأعلنت شركة إير نيوزيلاند، اليوم الثلاثاء، أنها رفعت أسعار التذاكر، مشيرة إلى أن سعر وقود الطائرات قفز من نحو 85–90 دولارا للبرميل قبل اندلاع الصراع إلى ما بين 150 و200 دولار في الأيام الأخيرة، ما دفعها أيضا إلى تعليق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب حالة عدم اليقين.

وأوضحت الشركة، في رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز، أنها زادت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات الداخلية بمقدار 10 دولارات نيوزيلندية، و20 دولارا للرحلات الدولية القصيرة، و90 دولارا للرحلات الطويلة.

كما حذرت من احتمال اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالأسعار وتعديل شبكة الرحلات إذا استمرت تكاليف الوقود في الارتفاع.

في السياق ذاته، طلبت شركة فيتنام إيرلاينز من السلطات إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات للمساعدة في الحفاظ على عملياتها، بعدما ارتفعت تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة نتيجة زيادة أسعار الوقود.

كما تؤثر التطورات في حركة الطيران العالمية، إذ أدى إغلاق بعض المجالات الجوية وتغيير مسارات الرحلات إلى ارتفاع أسعار التذاكر على الخطوط بين آسيا وأوروبا، في وقت تراجع فيه النفط إلى نحو 90 دولارا للبرميل بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار فيها إلى احتمال انتهاء الحرب قريبا.

وعلى صعيد الأسواق، شهدت أسهم بعض شركات الطيران تحسنا نسبيا في آسيا، إذ ارتفع سهم كوريان إيرلاينز بنسبة 8%، وكوانتاس إيرلاينز الأسترالية بنحو 1.5%، وكاثاي باسيفيك بأكثر من 4% بعد تراجعات حادة في اليوم السابق.

ويعد الوقود ثاني أكبر بند إنفاق لشركات الطيران بعد العمالة، إذ يشكل عادة ما بين 20 و25 بالمئة من التكاليف التشغيلية، ما يجعل تقلبات أسعار النفط عاملاً حاسمًا في تحديد أسعار السفر عالميا.