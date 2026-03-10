الدولار يقلّص مكاسبه والنفط يتراجع بعد تصريحات ترامب بشأن الحرب على إيران

الدولار يقلّص مكاسبه والنفط يتراجع بعد تصريحات ترامب التي قال فيها إن الحرب على إيران "اكتملت إلى حد كبير"، ما هدّأ مخاوف الأسواق من صراع طويل وتأثيره على إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، وسط تحذيرات من الإفراط في التفاؤل.

قلّص الدولار مكاسبه، الإثنين، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس بأنه يعتقد أن الحرب على إيران "اكتملت إلى حد كبير"، في تصريحات هدّأت مخاوف المستثمرين من احتمال اندلاع صراع طويل الأمد قد يعطّل إمدادات الطاقة العالمية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تتقدم بفارق كبير" عن الإطار الزمني الأولي الذي حدده للحرب، والذي كان يتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع. وكانت الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران قد أثارت في الأيام الأخيرة قلقًا واسعًا في الأسواق العالمية، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وأدى إلى توجه المستثمرين نحو الدولار باعتباره ملاذًا آمنًا.

وفي هذا السياق، قال كبير إستراتيجيي السوق في شركة "بانوكبيرن غلوبال فوركس"، مارك تشاندلر، إن "السوق تتداول مدفوعة بالأمل". وأضاف، معلقًا على تصريحات ترامب، "إذا كانت هذه نهاية الحرب، فحينها سينخفض الدولار وترتفع الأسهم، لكننا لا نعرف حقًا ما يعنيه ذلك بعد". وحذّر تشاندلر من أن مستقبل الحرب لا يزال غامضًا، قائلا "أعتقد أن السوق متفائلة، ولكن إذا تبين أن هذا التفاؤل زائف، فقد نشهد تراجعا آخر الليلة".

وعلى صعيد أسواق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1630 دولار، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 1.1505 دولار. كما تراجع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين الياباني بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال وقت سابق من الجلسة، فيما اقترب سعر الدولار من مستوى 158 ينا. في المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% أمام الدولار.

وأدت تصريحات ترامب إلى انتعاش في أسواق الأسهم، في حين تراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعدما كانت قد ارتفعت بفعل المخاوف من امتداد الصراع مع إيران وتأثيره على إمدادات الطاقة. وبلغ سعر خام برنت 90.35 دولارًا، بعدما كان قد قفز في وقت سابق بأكثر من 25% ليصل إلى 119.50 دولارًا.

وكانت الأسواق قد شهدت في وقت سابق من الجلسة تراجعًا في أسعار الأسهم والسندات والمعادن النفيسة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم العالمي وإبطاء النمو الاقتصادي. كما جاء ذلك في وقت أعلنت فيه إيران اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى خلفًا لوالده، في إشارة إلى استمرار سيطرة التيار المحافظ المتشدد على مفاصل الحكم بعد أسبوع من اندلاع الحرب.

وفي سياق آخر، كانت بيانات الوظائف الأميركية التي صدرت يوم الجمعة وأظهرت ضعفًا غير متوقع قد أوقفت مؤقتًا مكاسب الدولار، كما رفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، إلا أن هذه التوقعات تراجعت مجددًا بحلول اليوم الإثنين.

أما في سوق العملات المشفّرة، فقد ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 3% لتصل إلى 68,980 دولارًا، لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وهو المستوى الذي سُجل في أوائل شباط/ فبراير.