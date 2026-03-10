فيتنام تدعو إلى العمل من المنزل لتوفير الوقود مع تفاقم أزمة الطاقة

حثت السلطات المواطنين والشركات على تجنب تخزين الوقود أو المضاربة عليه، محذّرة من أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من حدة الأزمة...

اكتظاظ في محطّات التزوّد بالوقود، هانوي (Getty)

دعت الحكومة الفيتنامية الشركات إلى تشجيع موظفيها على العمل من المنزل قدر الإمكان، في محاولة لتقليل استهلاك الوقود في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة إن البلاد تعد من أكثر الدول تأثرًا بتعطل إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب في المنطقة، نظرًا لاعتمادها الكبير على واردات النفط والوقود من الشرق الأوسط.

وأوضح بيان حكومي أن تقليل التنقل والسفر أصبح ضروريًا لتخفيف الضغط على سوق الوقود المحلية، داعيًا المؤسسات إلى توسيع العمل عن بُعد كلما كان ذلك ممكنًا.

وتشير بيانات شركة "Petrolimex"، أكبر شركة لتجارة الوقود في فيتنام، إلى أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 32% منذ نهاية الشهر الماضي، بينما صعدت أسعار الديزل 56% والكيروسين 80%.

وشهدت العاصمة هانوي طوابير طويلة من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود، في مؤشر على الضغوط المتزايدة على الإمدادات المحلية.

كما حثت السلطات المواطنين والشركات على تجنب تخزين الوقود أو المضاربة عليه، محذّرة من أن مثل هذه الممارسات قد تزيد من حدة الأزمة.

وفي مسعى لتأمين الإمدادات، أجرى رئيس الوزراء فام مينه تشينه اتصالات هاتفية مع قادة كل من الكويت وقطر والإمارات لبحث توفير شحنات إضافية من النفط الخام والوقود.