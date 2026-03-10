قفزة النفط تهدد الاقتصاد العالمي: الأسعار قد تتجاوز مستوى 2008 القياسي

في مواجهة هذه المخاطر، أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لاستخدام احتياطيات النفط الطارئة لتهدئة الأسواق. كما قد تتعرض الحكومات لضغوط لتقديم دعم مالي للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع فواتير الطاقة...

يثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، مخاوف متزايدة بشأن تداعيات اقتصادية عالمية واسعة، في ظل الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وسجلت الأسعار نحو 119 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ويرى محللون أن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يدفع الأسعار إلى نحو 150 دولارًا للبرميل، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 145.29 دولارًا.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط المنقولة بحرًا إضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة.

وتشير تقديرات بنك "غولدمان ساكس" إلى أن تأثير تعطّل الإمدادات عبر المضيق يفوق بنحو 17 مرة الأثر الذي أحدثه تراجع الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا، وهو ما قد يفاقم أزمة الطاقة عالميًا.

ويعتمد مسار الأسعار في الفترة المقبلة على مدة استمرار إغلاق المضيق وقدرة الدول المنتجة على تحويل صادراتها إلى مسارات بديلة. وقد بدأت السعودية بالفعل نقل جزء من صادراتها إلى موانئ البحر الأحمر، بينما تواجه دول أخرى اختناقات لوجستية تحد من قدرتها على التصدير.

وفي حال طال أمد الأزمة، قد تضطر بعض الحقول النفطية إلى تقليص الإنتاج بسبب امتلاء مرافق التخزين، وهو ما قد يؤدي إلى نقص إضافي في الإمدادات ويصعّب استعادة مستويات الإنتاج السابقة سريعًا.

ويأتي ارتفاع أسعار الطاقة في وقت حساس للاقتصاد العالمي، إذ كانت البنوك المركزية تقترب من إنهاء دورة تشديد نقدي استمرت سنوات لمواجهة التضخم بعد حرب أوكرانيا. غير أن صدمة الطاقة الجديدة قد تدفعها إلى تأجيل خفض الفائدة أو حتى رفعها مجددًا.

ومن المرجح أن ينعكس ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة على أسعار السلع والخدمات، مع انتقال الأعباء إلى المستهلكين عبر سلاسل الإمداد العالمية.

ورغم المخاوف من تكرار موجات التضخم الحادة التي شهدها العالم في سبعينيات القرن الماضي بعد صدمات النفط، يرى بعض الاقتصاديين أن الاقتصادات الحديثة أقل اعتمادًا على الطاقة مما كانت عليه قبل نصف قرن، ما قد يحد من احتمالات حدوث دوامة تضخم وأجور واسعة.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يضعف الطلب الاستهلاكي ويؤثر في النشاط الاقتصادي، ما يزيد مخاطر الركود وعودة سيناريو "الركود التضخمي" حيث يتباطأ النمو بينما تبقى الأسعار مرتفعة.

وفي مواجهة هذه المخاطر، أعلنت دول مجموعة السبع استعدادها لاستخدام احتياطيات النفط الطارئة لتهدئة الأسواق. كما قد تتعرض الحكومات لضغوط لتقديم دعم مالي للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع فواتير الطاقة.

لكن مستويات الدين المرتفعة لدى العديد من الحكومات الغربية قد تحد من قدرتها على إطلاق برامج دعم واسعة دون إثارة قلق الأسواق المالية.