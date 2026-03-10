مصر ترفع أسعار الوقود حتى 17% مع تصاعد أزمة الطاقة العالمية

يأتي تعديل الأسعار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابًا حادًا بسبب الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران، وتعطل إمدادات النفط والغاز من الشرق الأوسط، ما أدى إلى قفزات كبيرة في الأسعار العالمية

رفعت وزارة البترول المصرية أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز عالميًا نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي استجابةً لـ"الوضع الاستثنائي" الناجم عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وجاءت الخطوة بعد أيام من تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الحكومة قد تلجأ إلى إجراءات استثنائية إذا واصلت أسعار الوقود العالمية ارتفاعها بفعل الحرب في المنطقة.

وتتراوح الزيادات الجديدة بين 14 و17% على عدد من أنواع الوقود، وهي أول زيادة تُسجَّل هذا العام، بعدما رفعت الحكومة الأسعار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسب تراوحت بين 10.5 و12.9%.

وبموجب القرار، ارتفع سعر السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في مصر، ثلاثة جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيه للتر، بعدما كان 17.50 جنيه.

كما ارتفعت أسعار البنزين بنسب متفاوتة؛ إذ بلغ سعر البنزين 80 نحو 20.75 جنيه، والبنزين 92 نحو 22.25 جنيه، بينما وصل سعر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا.

وتواجه مصر ضغوطًا مستمرة لإصلاح نظام دعم الطاقة في إطار برامج التمويل مع "صندوق النقد الدولي"، الذي يدعو منذ سنوات إلى خفض دعم الوقود والكهرباء مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية.

وكانت مصر قد حصلت عام 2016 على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق لدعم الإصلاحات الاقتصادية، قبل أن توافق في آذار/مارس 2024 على برنامج تمويلي موسع بقيمة 8 مليارات دولار.