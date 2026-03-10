"أرامكو" تحذّر من عواقب كارثية على أسواق النفط إذا استمر إغلاق هرمز

لفتت "أرامكو" إلى أن الاضطراب الناتج عن وقف تصدير النفط عبر مضيق هرمز قد يمتد تأثيره إلى قطاعات عدة، مثل الطيران والزراعة والصناعة بالتزامن مع تقلبات حادة في أسعار النفط.

ازدحام في محطة وقود في كاليفورنيا بعد ارتفاع الأسعار جرّاء الحرب على إيران (Getty Images)

حذّرت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، اليوم الثلاثاء، من أن أسواق النفط العالمية يمكن أن تتعرض لعواقب "كارثية" إذا استمرت الحرب على إيران في تعطيل الشحن ​عبر مضيق هرمز.

ومُنعت أغلب شحنات النفط من المرور عبر المضيق الحيوي، الذي يعد منفذا لنحو ‌20% من النفط العالمي يوميا. وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، عدم سماحه بمرور "لتر واحد من النفط" من المضيق في حال استمرار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو"، أمين الناصر، في مؤتمر صحافي عُقد لإعلان نتائج الشركة؛ "ستكون هناك عواقب ​كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي".

وأضاف قائلا "رغم أننا ​واجهنا اضطرابات في الماضي فإن هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق التي ⁠يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة، وبفارق كبير".

أضرار محتملة في مجموعة واسعة من القطاعات

ذكر الناصر أن تأثير هذا الاضطراب ​لا يقتصر على قطاعَي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متسلسلة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها.

وتداول خام ​برنت القياسي عند نحو 92 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات مقتربا من 120 دولارا للبرميل، أمس الاثنين. وجاء التراجع عقب تصريحات للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توقّع فيها أن تنتهي الحرب قريبا.

وهدد ترامب ب​أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران؛ إذا أقدمت على عرقلة صادرات النفط من هذه المنطقة الحيوية المنتجة ​للطاقة.

وأضاف أن البحرية الأميركية يمكنها أن ترافق السفن في الخليج لضمان مرورها بأمان، غير أن قدرة البحرية على تنفيذ ذلك لم ‌تتضح بعد، ⁠في ظل انشغال بعض سفنها بتنفيذ ضربات على إيران واعتراض صواريخها.

لا صادرات من الخليج

وأشار الناصر إلى أن مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وقال إن الأزمة ستؤدي إلى تسارع وتيرة انخفاض المخزونات، مضيفا أن استئناف حركة الملاحة في المضيق أمر بالغ الأهمية.

وفي الوقت الراهن، وقفت "أرامكو" تصدير النفط من الخليج بسبب عدم ​إمكانية تحميل الشحنات على السفن. ​وقال الناصر إن الشركة تلبي احتياجات غالبية عملائها.

ويُستخدم خط أنابيب الشرق-الغرب لنقل الخام العربي الخفيف والخفيف جدا إلى ميناء ينبع على البحر ​الأحمر. وذكر الناصر أن من المتوقع أن يصل الخط إلى طاقته الكاملة، البالغة سبعة ملايين ​برميل يوميا، ⁠خلال اليومين المقبلين مع إعادة توجيه العملاء لخطوط الشحن.

وأشار إلى أن "أرامكو" تستطيع أيضا توجيه النفط الخام نحو السوق المحلية.

وذكر الناصر أن حريقا صغيرا اندلع الأسبوع الماضي في مصفاة رأس تنورة التابعة للشركة، وهي أكبر مصفاة في السعودية، وأنه ⁠قد تم ​إخماده والسيطرة عليه بسرعة، مضيفا أن المصفاة في طور إعادة التشغيل.

وجاءت ​تصريحات الناصر بعد أن ذكرت "أرامكو" أن أرباحها السنوية تراجعت 12%، في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، وأوضح أن الشركة ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل ​إلى ثلاثة مليارات دولار في أول عملية إعادة شراء لها على الإطلاق.

تراجع صافي دخل "أرامكو" بنسبة 12.1% عام 2025

وأعلنت شركة "أرامكو" عن تراجع صافي دخلها بنسبة 12.1% في عام 2025، نتيجة لزيادة العرض، والتعرفات الجمركية الأميركية، وتأثيرات مرتبطة بتحديات اقتصادية أخرى على الإيرادات.

وأوضحت الشركة أن صافي الدخل الذي حققته في عام 2025 بلغ 93.38 مليار دولار، مقارنة بـ106.24 مليار دولار في عام 2024.

وبلغ صافي الدخل المعدل الذي يعطي تمثيلا أدقّ لدخل الشركة، مع استبعاد النفقات الاستثنائية أو العناصر غير التشغيلية، 104.65 مليار دولار في عام 2025 مقارنة بـ 110.29 مليار دولار في عام 2024، أي بانخفاض قدره 5.1%.

ومع ذلك، صرّح رئيس "أرامكو" في بيان بأنه "وبعد عام آخر من الطلب القياسي على النفط في عام 2025، فإن الاستثمارات المستمرة في أعمالنا تضعنا في وضع متميّز خلال المستقبل".

وأضاف البيان "وفي الوقت نفسه، يمضي مشروعنا الطموح لتوسعة شبكة الغاز وفق الجدول الزمني المحدد، بما يتماشى مع تزايد الطلب المحلي، ويوفر كميات كبيرة من السوائل المصاحبة عالية القيمة".

وصدر التقرير في وقت تُزعزع الحرب على إيران منذ 11 يوما استقرار إمدادات الطاقة، ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار النفط الخام.

وقد قصفت إيران منشآت طاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك منشأة رأس تنورة التابعة لشركة "أرامكو" التي وقفت بعض أعمالها بعد استهدافها بمسيّرات إيرانية.

وجدير بالذكر أن هذا المجمع الضخم على ساحل الخليج يضمّ إحدى أكبر مصافي النفط في المنطقة، وهو حجر الزاوية في قطاع الطاقة السعودي.