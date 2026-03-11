ارتفاع أسعار الذهب والفضة

ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.4%، والفضة بنسبة 0.6% مع تراجع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب بقرب انتهاء الحرب على إيران.

ارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط الذي هدّأ من مخاوف التضخم، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من ​البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة البنك المركزي.

صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5213.99 دولارا للأونصة عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان/ أبريل 0.4% إلى ​5221.80 دولار.

كما ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 88.89 دولارا للأونصة. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولارا، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5% إلى 1679.73 دولارا.

وأدت الحرب على إيران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ​ممر حيوي لخُمس النفط والغاز الطبيعي المُسال العالمي، مما أدى إلى توقف ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، ​مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ومع تراجع أسعار النفط هدأت ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّ وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأميركي لشهر شباط/ فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي، يوم الجمعة.

وتشير أداة "فيد ووتش" ​التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، ⁠إلى أنّ المستثمرين يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75%، في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​آذار/ مارس.