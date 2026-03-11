سوق العملات: تراجع صغير للدولار عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر

بلغ مؤشر الدولار 98.87 نقطة بعد اقترابه من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، وسجّل اليورو نحو 1.162 دولارا، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.343 دولار.

حافظ الدولار على وضعه مقابل سلة عملات، اليوم الأربعاء، مع ترقب المتعاملين مؤشرات على تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في ​حين أنّ الرسائل المتضاربة بشأن حل النزاع أبقت المعنويات في حالة ‌من الضعف.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

تراهن الأسواق العالمية على أنّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيسعى إلى إنهاء الصراع قريبا، لكنّ ترامب هدد مرارا بضرب إيران بقوة ردا على تحركاتها لوقف تدفق إمدادات الطاقة ​عبر مضيق هرمز.

وارتفع الدولار مقتفيا أثر ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر ​من أسبوع، لكنّه تخلّى عن بعض هذه المكاسب على أمل ⁠التوصل إلى حلّ سريع. غير أنّ المحلّلين لا يزالون متشككين بشأن انتهاء ​الصراع بهذه السرعة.

وقالت كبيرة محلّلي العملات في بنك "كومنولث أستراليا"، كريستينا كليفتون، "نتوقّع أن ​تستمر الحرب أشهرا وليس أسابيع، مع الاعتراف بارتفاع مستوى عدم اليقين".

وقصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، أمس الثلاثاء، بما وصفته وزارة الدفاع الأميركية، "البنتاغون"، وإيرانيون على الأرض بأنّها أقوى غارات جوية في ​الحرب.

وفي خطوة زادت من المخاطر على الاقتصاد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني ​أنّه سيمنع شحن النفط من الخليج ما لم تتوقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

وتركت التطورات السريعة للحرب المتعاملين في حيرة من أمرهم بخصوص أفضل طريقة لحساب المخاطر، ويبدو أنّهم يتخذون موقفا متحفظا في الوقت الحالي.

وبلغ سعر اليورو 1.16205 دولارا في الساعات الأولى من التداول الآسيوي، وهو أعلى قليلا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي ​سجله يوم الإثنين.

​وارتفع الجنيه الإسترليني ⁠0.12% إلى 1.34305 دولار.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، 98.876، متراجعا قليلا عن أعلى ​مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله يوم الإثنين.

وحوّم الدولار ​الأسترالي الحساس ⁠للمخاطر بالقرب من أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا الذي سجله أمس، وأغلق عند 0.713 دولارا.

وسيتركز اهتمام المستثمرين على بيانات التضخم الأميركية لشهر شباط/ فبراير ⁠في وقت ​لاحق من اليوم.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ​ستريت جورنال"، أمس الثلاثاء، أنّ وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية ​في تاريخها، لخفض أسعار الخام التي ارتفعت بسبب الحرب.