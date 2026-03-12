تراجع أسهم أوروبا مع صعود النفط بظل الحرب بالشرق الأوسط

واصلت الأسواق الأوروبية خسائرها، فيما أسفرت الهجمات عن اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع أسعار الخام فوق 100 دولار للبرميل، بينما تستمر المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط مع تأثيرات واسعة على الأسواق العالمية والاقتصاد الإقليمي.

واصلت الأسواق الأوروبية خسائرها، الخميس، في ظل تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم، وسط الحرب المستمرة في الشرق الأوسط.

وتصاعدت المخاوف بعد استهداف إيران لمنشآت الطاقة، ما أدى إلى زيادة إضافية في أسعار النفط، وزاد من الضغوط على الأسواق العالمية والتوقعات الاقتصادية في المنطقة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 599 نقطة، وفي طريقه ​لتسجيل تراجع للمرة السابعة في تسع جلسات هذا ​الشهر.

وارتفعت أسعار النفط مجددا إلى 100 دولار للبرميل، ⁠بعد أن هاجمت زوارق إيرانية على ما يبدو ناقلتي ​وقود في المياه الإقليمية العراقية، في وقت بدا فيه أن ​نهاية حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران لا تزال بعيدة.

وربما تشهد أوروبا، التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط، ارتفاعا في ​التضخم إذا ظلت أسعار الخام مرتفعة لفترة طويلة، ​مما يزيد الضغط على النمو الضعيف بالفعل في المنطقة.

وتتوقع أسواق المال ‌أن ⁠يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بحلول تموز/يوليو، مع احتمال 85 بالمئة لإقرار زيادة أخرى بحلول ديسمبر كانون الأول.

وقاد مؤشر قطاع البنوك، الحساس للتقلبات الاقتصادية، خسائر ​القطاعات بانخفاضه 1.1 ​بالمئة. وفي ⁠المقابل، دفعت المخاوف الجيوسياسية المستمرة أسهم قطاع الدفاع إلى الارتفاع 1.3 بالمئة.

ونزل سهم ​بي.إم.دبليو 2.3 بالمئة بعد أن توقعت شركة ​تصنيع السيارات ⁠انخفاض أرباح المجموعة قبل الضرائب بشكل معتدل هذا العام وركودا في عمليات التسليم.

إيران تستهدف منشآت الطاقة وارتفاع أسعار النفط مجددا

شنت إيران سلسلة هجمات جديدة على منشآت الطاقة في الخليج، الخميس، بعد ساعات على استهداف ناقلتي نفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام مجددا رغم الإفراج عن كميّات قياسية من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية حول العالم.

وجاء تجدد الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على دول الخليج وإسرائيل بعدما حذّرت طهران من أنها قادرة على الانخراط في حرب استنزاف طويلة "ستدمّر الاقتصاد الأميركي برمته، فضلا عن الاقتصاد العالمي".

من جانبه، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن إيران تواجه هزيمة وشيكة، رغم أنه أشار إلى أن ذلك لا يعني بأن الحرب ستنتهي "فورا".

امتدت الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط/فبراير في أنحاء المنطقة حيث قتل المئات بالضربات الإسرائيلية على لبنان، فيما أدت إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.

وصباح الخميس، دعت البحرين سكانها إلى التزام منازلهم بعد هجوم استهدف خزانات وقود، بينما أعلنت السعودية اعتراض طائرات مسيرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي وحي السفارات.

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت مسيّرات خزانات وقود في ميناء صلالة العماني ما أدى إلى تعليق العمليات فيه.

وتعرضت حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي ومحيطه إلى هجمات إذ أصاب "مقذوف مجهول" سفينة حاويات قرب الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الخميس.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن المقذوف تسبب في اندلاع حريق صغير على متن السفينة، مضيفة أن طاقمها بخير.

وجاء الحادث بعد هجوم على ناقلتي نفط قبالة العراق قالت السلطات الخميس إنه أسفر عن مقتل شخص على الأقل من أفراد طاقم إحداهما.

وذكرت أنه تم إنقاذ 38 بينما يجري البحث عن آخرين.

وكالة الطاقة: الحرب في الشرق الأوسط تتسبب بـ"أكبر اضطراب" لإمدادات النفط في التاريخ

تسببت الحرب في الشرق الأوسط في "أكبر اضطراب في إمدادات النفط في تاريخ السوق العالمية" ما دفع منتجي النفط في الخليج إلى خفض الإنتاج بشكل كبير، بحسب ما أعلنت وكالة الطاقة الدولية الخميس.

وذكرت الوكالة في أحدث تقاريرها أن إنتاج النفط الخام انخفض حاليا بما لا يقل عن 8 ملايين برميل يوميا، بالإضافة إلى مليوني برميل أخرى مرتبطة بتوقف إنتاج المنتجات البترولية بما في ذلك المكثفات.

وأشار التقرير على وجه الخصوص إلى "انخفاضات كبيرة في الإمدادات" من العراق وقطر والكويت والإمارات والسعودية.

وبات مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس استهلاك العالم من النفط يوميا مغلقا فعليا على خلفية التهديدات الإيرانية.

ونتيجة لذلك، قدّرت وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميا في آذار/مارس، مع توقع أن يتم تعويض تخفيضات الإنتاج في الشرق الأوسط جزئيا بزيادة الإنتاج من دول خارج أوبك+ ومن كازاخستان وروسيا.