الحرب على إيران ترفع أسعار البنزين في أميركا وتضغط على ميزانيات الأسر

بدأ الأميركيون يلمسون مباشرة انعكاسات الحرب على إيران في حياتهم اليومية مع ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين في محطات الوقود، نتيجة صعود أسعار النفط العالمية ومخاوف اضطراب الإمدادات.

وأفاد مراسل قناة "الجزيرة" في نيويورك بأن تأثير الحرب لم يعد يقتصر على التطورات العسكرية في الشرق الأوسط، بل بات يظهر بوضوح في أسعار الوقود التي يدفعها السائقون في الولايات المتحدة.

ويقول مواطنون أميركيون إن الارتفاع السريع في الأسعار يفرض ضغوطًا إضافية على ميزانياتهم اليومية. وأوضح أحد السائقين أنه كان يدفع نحو 40 دولارًا لملء خزان سيارته، بينما باتت الكلفة تصل إلى نحو 70 دولارًا، ما يقتطع جزءًا من نفقات الطعام أو الفواتير.

وأشار آخر إلى أن سعر الغالون يقترب من خمسة دولارات، محذرًا من أن استمرار الارتفاع قد يؤثر في عمله ونفقاته اليومية. في المقابل، رأى مواطن ثالث أن زيادة أسعار الوقود تبقى "ثمنا محدودًا" إذا كانت مرتبطة بإنهاء نظام سياسي يعتبره معاديًا.

ولا يقتصر تأثير ارتفاع الوقود على السائقين فحسب، إذ يمتد إلى تكاليف النقل وأسعار السلع، ما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر الأميركية.

ويرتبط ارتفاع الأسعار بتصاعد المخاوف في أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع احتمال تعطل الإمدادات في منطقة الخليج. ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن أي اضطراب طويل في هذا الممر قد يدفع الأسعار العالمية إلى مستويات أعلى، مع ما يرافق ذلك من ضغوط تضخمية في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى.

وفي محاولة لاحتواء الارتفاع، تدرس واشنطن استخدام جزء من احتياطياتها الاستراتيجية من النفط لتهدئة الأسواق، إلا أن تأثير هذه الخطوة يبقى محدودًا إذا استمرت الاضطرابات في الإمدادات.

ويحذر خبراء من أن استمرار التوترات قد يرفع تكاليف الطاقة ويزيد الضغوط الاقتصادية والسياسية داخل الولايات المتحدة، خصوصًا مع انعكاس أسعار الوقود بسرعة على حياة المستهلكين والاقتصاد اليومي.