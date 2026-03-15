أداء أسواق المال الخليجية يتراجع مع استمرار الحرب

تراجع أداء أسواق المال الخليجية في تعاملات، الأحد، تزامنا مع تواصل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وسجلت معظم بورصات الخليج تراجعا في أولى تعاملات هذا الأسبوع، وفق بيانات هذه الأسواق المالية.

وأغلق مؤشر بورصة السعودية على تراجع بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 10886 نقطة، كما تراجع مؤشر "مسقط 30" بنسبة 0.45 بالمئة، ليغلق عند 7704 نقطة، ومؤشر البحرين بـ 0.49 بالمئة ليستقر عند 1938.

كما انخفض مؤشر الكويت بنسبة 0.06 بالمئة إلى 8604 نقطة، ونفس الأمر بالنسبة لمؤشر بورصة قطر الذي انخفض بنسبة 0.24 بالمئة، ليغلق عند 10461 نقطة.

كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنحو 1.6 بالمئة ليصل إلى 5426 نقطة، وسوق أبو ظبي تراجع بنحو 0.2 بالمئة ليصل إلى 9800 نقطة.

وتضررت الكثير من الأسواق المالية نتيجة هذه الحرب، فضلا عن انعكاسات طالت أسعار النفط والشحن والتأمينات.

ومنذ 28 شباط/ فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بمصالح أميركية في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

واتسعت رقعة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 آذار/ مارس الجاري.