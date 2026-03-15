إدارة ترامب تنتظر 10 مليارات دولار مقابل صفقة "تيك توك"

تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتلقي ما يصل إلى 10 مليارات دولار من المستثمرين الذين استحوذوا على عمليات تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في إطار اتفاق غير مألوف رافق نقل السيطرة على المنصة من الشركة الصينية المالكة "بايت دانس".

وبحسب تقارير إعلامية، وافق تحالف من المستثمرين الداعمين للصفقة على دفع هذا المبلغ للحكومة الأميركية باعتباره رسماً مرتبطًا بإتمام الاتفاق. ويضم التحالف شركات ومستثمرين من بينهم شركة البرمجيات "أوراكل"، وصندوق الاستثمار الإماراتي "إم جي إكس"، إضافة إلى شركة الاستثمار الخاصة "سيلفر ليك".

وكان المستثمرون قد دفعوا بالفعل 2.5 مليار دولار إلى الخزانة الأميركية عند إغلاق الصفقة في كانون الثاني/يناير الماضي، على أن تُستكمل المدفوعات تدريجيًا حتى يبلغ إجمالي المبلغ 10 مليارات دولار.

وسبق لترامب أن وصف المقابل المالي بأنه "رسوم إضافية" مقابل إتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن الحكومة الأميركية حصلت عليها نظير التوصل إلى الصفقة التي نقلت تشغيل التطبيق داخل الولايات المتحدة إلى مستثمرين أميركيين.

ووقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا في أيلول/سبتمبر يجيز الصفقة، في ظل مخاوف داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن ملكية "تيك توك" الصينية قد تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، نظرًا لانتشار التطبيق الواسع بين المستخدمين في الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، أصبح التطبيق يعمل داخل الولايات المتحدة تحت إدارة مستثمرين أميركيين، مع استمرار تقاسم الأرباح مع الشركة الأم "بايت دانس".

ويُعدّ حصول حكومة على رسوم مالية مقابل صفقة بين شركات خاصة أمرًا نادرًا للغاية، كما أن قيمة الرسوم تبدو مرتفعة مقارنة بما يتقاضاه عادةً المصرفيون الاستثماريون في مثل هذه الصفقات، إذ لا تتجاوز نسبتهم عادة نحو 1% من قيمة الصفقة.

وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد قدّر قيمة النسخة الأميركية من "تيك توك" بنحو 14 مليار دولار، ما يعني أن الرسوم التي تتوقع الحكومة تحصيلها قد تعادل قرابة 70% من قيمة الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدخلات غير التقليدية لإدارة ترامب في القطاع الخاص، من بينها امتلاك حصص في شركات مثل "إنتل" و"يو إس إيه رير إيرث"، إضافة إلى إطلاق ترامب عملة رقمية خاصة به خلال وجوده في البيت الأبيض.