الحرب على إيران: ما تداعياتها الاقتصادية على الولايات المتحدة؟

ارتفاع أسعار الوقود قد يعقّد المهمة السياسية لترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع تقييمات الأميركيين لأدائه الاقتصادي...

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحديًا متزايدًا لوعوده بانتعاش اقتصادي قوي في عام 2026، بعدما شنّت الولايات المتّحدة وإسرائيل الحرب على إيران، إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وزيادة المخاوف من تباطؤ النمو.

فمع بداية العام، كانت مؤشرات الاقتصاد الأميركي تبدو إيجابية نسبيًا؛ إذ سجلت الأسواق المالية أداءً قويًا وبدأت معدلات التضخم في التراجع، بينما تحدث مسؤولو البيت الأبيض عن آفاق نمو قد تتجاوز 4% خلال العام.

غير أن الحرب التي شنّتها أميركا وإسرائيل ضد إيران بدّلت تلك التوقعات، إذ تسبب ارتفاع أسعار النفط والوقود في ضغوط متزايدة على الأسر الأميركية والشركات، وأثار اضطرابًا في الأسواق المالية، ما يهدد بإطالة معركة السيطرة على التضخم.

وبحلول نهاية الأسبوع، تجاوز سعر النفط العالمي مستوى 103 دولارات للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة نحو 3.67 دولارات، بزيادة تقارب 25% مقارنة بالشهر الماضي، وفق بيانات نادي السيارات الأميركي (AAA).

ويرى اقتصاديون أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يدفع المستهلكين والشركات إلى تقليص الإنفاق والاستثمار، ما يزيد احتمالات تباطؤ الاقتصاد أو حتى دخوله في ركود خلال الأشهر المقبلة.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت مؤخرًا أن التضخم ارتفع إلى 2.8% في بداية العام وفق المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما تبين أن نمو الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2025 كان أضعف من التقديرات الأولية.

وفي ظل هذه التطورات، خفّض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، بعدما كانوا يتوقعون إجراء تخفيضات عدة في بداية السنة.

كما انعكس التوتر العسكري على الأسواق المالية؛ إذ سجل مؤشر "إس آند بي 500" أحد أسوأ أيامه هذا العام مع تصاعد الضربات الأميركية على إيران، في حين ارتفعت تكاليف قروض الرهن العقاري نتيجة اضطرابات سوق السندات.

وتشير تقديرات محللين في بنك "غولدمان ساكس" إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 2.9% بنهاية 2026، وربما يصل إلى 3.3% إذا تجاوزت الأسعار مستوى 100 دولار للبرميل لفترة طويلة.

كما توقع التقرير أن تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي وأن تدفع معدل البطالة إلى نحو 4.6% بحلول الربع الثالث من العام.

ورغم هذه المخاطر، لا يزال بعض الاقتصاديين يعتقدون أن الاقتصاد الأميركي يمتلك عوامل دعم للنمو، من بينها التخفيضات الضريبية والتحفيز المالي، ما قد يساعد على تجنب ركود واسع.

لكن ارتفاع أسعار الوقود قد يعقّد المهمة السياسية لترامب مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تراجع تقييمات الأميركيين لأدائه الاقتصادي.