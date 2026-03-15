كيف يمكن أن تؤثر الحرب بين إيران والولايات المتحدة على سوق النفط العالمي؟

شكلت المواجهة بين الغرب وإيران لعقود طويلة أحد أكبر مصادر المخاطر الجيوسياسية في سوق النفط العالمي. يُعزى ذلك إلى أن منطقة الخليج ليست مركز الثقل للإنتاج النفطي فحسب، حيث تسيطر على نحو نصف الاحتياطيات المؤكدة، بل هي أيضًا الممر الرئيسي لتدفق جزء كبير من تجارة الطاقة العالمية. ولذلك فإن أي صراع عسكري في هذه المنطقة لا يؤثر فقط على المعروض العالمي، بل قد يهدد أيضًا طرق النقل البحري والبنية التحتية الحيوية المرتبطة بسوق الطاقة.

لا تتفاعل أسعار النفط في مثل هذه الظروف الاستثنائية مع الأحداث اليومية بقدر ما تتفاعل مع حسابات السوق للمسار المحتمل للصراع. فالسوق لا يُسعّر الحرب الحالية فقط، بل يسعّر أيضًا احتمالات تطورها، ومدتها، واحتمالات توسعها جغرافيًا. ولهذا السبب يمكن أن ترتفع الأسعار بسرعة حتى قبل حدوث أي نقص فعلي في الإمدادات، نتيجة ما يعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية.

منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 70%، كما ارتفع سعر زيت برنت بأكثر من 50%، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة زمنية قصيرة كهذه. حتى الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دفع سعر البرميل في بدايته إلى 131 دولار في مطلع مارس 2022، لم يشهد تقلبات حادة بالقدر نفسه.

دور الجغرافيا في تضخيم تأثير الصراع

أحد الأسباب التي تجعل أي مواجهة مع إيران ذات تأثير كبير على سوق النفط هو موقعها الجغرافي. فإيران تقع على الضفة الشمالية لمضيق هرمز، وهو الممر البحري الأكثر أهمية في تجارة النفط العالمية. تمر عبر هذا المضيق نسبة كبيرة من صادرات النفط القادمة من السعودية والإمارات والكويت والعراق، بالإضافة إلى جزء من صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر.

هذا الواقع الجغرافي يجعل السوق حساسًا للغاية لأي تهديد محتمل للملاحة في المنطقة. حتى التوترات المحدودة يمكن أن ترفع تكاليف التأمين والشحن، وتزيد من المخاطر التشغيلية لشركات النقل البحري. وفي مثل هذه الظروف تبدأ الأسعار بالارتفاع ليس بسبب نقص فعلي في إمدادات النفط، بل بسبب الخوف من احتمال حدوث هذا النقص.

السيناريو الأول: حرب قصيرة ومحدودة

السيناريو الأكثر اعتدالًا هو أن يبقى الصراع محدودًا وأن ينتهي خلال فترة قصيرة نسبيًا نتيجة ضغوط سياسية أو توازن عسكري يمنع التصعيد. في هذا النوع من الصراعات غالبًا ما تكون العمليات العسكرية مركزة ومحدودة، ولا تستهدف البنية التحتية النفطية بشكل مباشر. ربما أبرز مثال على ذلك هو حرب الـ 12 يومًا بين ايران وإسرائيل، والتي انتهت بعد قصف أمريكي للمنشآت النووية الإيرانية في عملية "مطرقة منتصف الليل".

في مثل هذا السيناريو تميل أسعار النفط إلى الارتفاع بسرعة في بداية الأزمة بسبب حالة الذعر في الأسواق، لكن هذا الارتفاع غالبًا ما يكون مؤقتًا. ومع مرور الوقت، ومع تأكد الأسواق من أن تدفقات النفط لن تتعرض لتعطّل كبير، تبدأ الأسعار بالعودة تدريجيًا إلى مستويات أقرب إلى الأساسيات الاقتصادية مثل العرض والطلب والنمو العالمي.

هذا النوع من الأزمات ينتج عادة ما يسمى “صدمة نفسية” في السوق أكثر من كونه صدمة فعلية في الإمدادات. ويعني ذلك أن الارتفاع في الأسعار يكون محدودًا نسبيًا ولا يستمر لفترة طويلة.

يتبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا السيناريو، حيث سارع إلى التعليق عبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وقال أن "ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هو ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم".

السيناريو الثاني: صراع طويل دون توسع إقليمي

إذا استمرت الحرب لعدة أشهر دون أن تتحول إلى صراع إقليمي واسع، فإن التأثير على سوق النفط يصبح أكثر تعقيدًا. فحتى في حال استمرار تدفق النفط عبر الخليج، فإن استمرار التوتر العسكري قد يؤدي إلى تغييرات تدريجية في ديناميكيات السوق.

مع مرور الوقت يمكن أن ترتفع تكاليف التأمين على ناقلات النفط، وقد تتردد بعض شركات النقل في العمل في مناطق عالية المخاطر. كما يمكن أن تتعرض بعض المنشآت النفطية أو البنية التحتية للطاقة لهجمات تؤثر على الإنتاج أو الصادرات بشكل جزئي.

في مثل هذه الظروف لا يحدث عادة نقص حاد في الإمدادات، لكن السوق يبدأ في تسعير مخاطر طويلة الأمد. ويؤدي ذلك إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيًا لفترة أطول بسبب استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية.

كما أن استمرار الصراع قد يؤثر على الصادرات الإيرانية نفسها، سواء نتيجة الأضرار المباشرة الناتجة عن الحرب أو بسبب تشديد العقوبات والقيود على الشحن. وفي هذه الحالة قد يختفي جزء من الإمدادات من السوق العالمية، ما يعزز الاتجاه الصعودي للأسعار.

السيناريو الثالث: توسع الصراع إقليميًا

السيناريو الأكثر حساسية بالنسبة لسوق النفط هو توسع الصراع ليشمل أطرافًا إقليمية أخرى أو استهداف البنية التحتية للطاقة في الخليج. ففي هذه الحالة لا يعود الخطر مقتصرًا على النفط الإيراني، بل قد يمتد إلى إنتاج وصادرات عدة دول في المنطقة.

أعلنت بعض الدول المنتجة للنفط في الخليج بالفعل حالة القوة القاهرة، الأمر الذي زاد من الضغوط الصعودية على أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، خفّضت الكويت مستويات إنتاج النفط وتكريره نتيجة تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقد ساهمت هذه التطورات في تعزيز موجة الصعود في أسعار النفط، لا سيما بعد إعلان مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على بعض مبيعات الخام.

هذا النوع من التصعيد قد يؤدي إلى تعطّل إنتاج النفط في بعض الحقول أو توقف مؤقت في موانئ التصدير. كما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب حركة الناقلات في الخليج العربي، وهو ما يخلق اختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.

إذا تعطلت صادرات عدة دول في الوقت نفسه، فقد يواجه السوق نقصًا ملموسًا في الإمدادات. وفي مثل هذه الحالات يمكن أن ترتفع الأسعار بشكل جنوني، لأن تعويض هذا النقص يتطلب وقتًا. فالطاقة الإنتاجية الاحتياطية لدى بعض الدول محدودة، كما أن زيادة الإنتاج في مناطق أخرى من العالم لا يمكن أن تحدث بشكل فوري.

هذا السيناريو قد يدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة للغاية، خصوصًا إذا تزامن مع طلب عالمي قوي على الطاقة.

السيناريو الرابع: تعطّل الملاحة في مضيق هرمز

أكثر السيناريوهات تطرفًا هو تعطّل الملاحة في مضيق هرمز بشكل شبه دائم. هذا الاحتمال يُعد من أخطر المخاطر الجيوسياسية التي يراقبها سوق النفط منذ عقود.

إذا استمر تعطل حركة الناقلات في المضيق، وفشلت الولايات المتحدة في تأمين العبور كما وعدت إدارة ترامب، فقد يخلق هذا الوضع فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السوق العالمية، لأن جزءًا كبيرًا من صادرات الشرق الأوسط يعتمد على هذا الممر البحري.

في مثل هذا السيناريو يمكن أن تشهد الأسواق صدمة حادة في الأسعار، لأن تعويض هذه الكميات من النفط عبر طرق بديلة أو إنتاج إضافي من مناطق أخرى قد يكون صعبًا في المدى القصير.

ومع ذلك يرى العديد من المحللين أن الإغلاق الكامل للمضيق لفترة طويلة يبقى احتمالًا منخفضًا نسبيًا، لأن القوى الدولية ستسعى على الأرجح إلى إعادة فتح الممر بسرعة نظرًا لأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي.

العوامل التي قد تحد من ارتفاع الأسعار

حتى في حال تصاعد الصراع، هناك عدة عوامل قد تحد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط. أحد هذه العوامل هو ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح النفط الصخري عنصرًا مهمًا في موازنة السوق العالمية.

كما أن بعض الدول المنتجة تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية يمكن استخدامها لتعويض جزء من أي نقص في الإمدادات. إضافة إلى ذلك تحتفظ العديد من الدول الصناعية باحتياطيات نفطية استراتيجية يمكن استخدامها في حالات الطوارئ لتخفيف الصدمات في السوق.

لكن قدرة هذه العوامل على احتواء الأزمة تعتمد بشكل كبير على حجم الاضطراب في الإمدادات. فإذا كان التعطّل محدودًا يمكن تعويضه بسهولة نسبيًا، أما إذا كان واسع النطاق فقد يستغرق السوق وقتًا أطول للتكيف معه.

التداعيات الأوسع على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب لا يؤثر فقط على أسواق الطاقة، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي ككل. فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس بسرعة على معدلات التضخم في العديد من الدول، خصوصًا تلك التي تعتمد على استيراد النفط.

كما يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي حال استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة قد يبطئ ذلك النمو الاقتصادي العالمي.

وفي المقابل، قد تستفيد بعض الدول المنتجة للنفط من هذه التطورات عبر ارتفاع عائداتها النفطية. كما يمكن أن يعيد ارتفاع الأسعار تشكيل موازين القوى داخل سوق الطاقة العالمية.

خاتمة

يتحدد تأثير الحرب بين إيران والولايات المتحدة على أسعار النفط بدرجة كبيرة وفق مسار الصراع وليس مجرد حدوثه. فإذا بقي الصراع محدودًا وقصير الأمد فقد يكون تأثيره مؤقتًا. أما إذا طال أمده أو توسع جغرافيًا فقد يتحول إلى عامل رئيسي يدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة لفترة طويلة.

وبالنسبة للأسواق، فإن الخطر الأكبر لا يتمثل فقط في انخفاض الإنتاج، بل في احتمال تعطّل طرق الإمداد الحيوية. ولهذا السبب يبقى مضيق هرمز أحد أهم العوامل التي يراقبها المستثمرون والمتداولون عند تقييم مستقبل أسعار النفط في ظل أي صراع في الخليج.

(مادة تسويقية)