سوق العملات: تراجع طفيف للدولار وارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني

تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 10 أشهر، فيما ارتفع اليورو إلى 1.1440 دولار وصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3253 دولار، في حين ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.7010 دولار، وسط ترقب الأسواق اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

تراجع الدولار قليلا من أعلى مستوياته في 10 أشهر، اليوم الإثنين، في بداية متذبذبة لأسبوع يستعد فيه المستثمرون لسلسلة من اجتماعات البنوك المركزية في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على ​إيران.

وتجتمع ثمانية بنوك مركزية على الأقل هذا الأسبوع، منها البنك المركزي الأميركي والبنك المركزي ‌الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، لتحديد أسعار الفائدة، وذلك في أولى اجتماعاتها للسياسة النقدية منذ بدء الحرب على إيران.

وسينصب الاهتمام على تقييم صانعي السياسة النقدية لتأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

وقالت محللة العملات لدى بنك "كومنولث ​أستراليا"، كارول كونغ، "تمثّل الحرب... مخاطر هبوطية على النمو الاقتصادي ومخاطر صعودية على التضخم، لذا ستعتمد استجابة البنوك ​المركزية إلى حد كبير على أحدث سياق، وتحديدا ما إذا كان التضخم أعلى من ⁠المستوى المستهدف أم عنده أم أقل منه".

وقبل الاجتماعات، تخلى الدولار عن بعض المكاسب القوية التي حققها الأسبوع ​الماضي، مما جعل اليورو ينتعش من أدنى مستوياته في سبعة أشهر ونصف الشهر المسجّل في وقت سابق من ​الجلسة، ليجري تداوله مرتفعا 0.2% عند 1.1440 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.23% إلى 1.3253 دولار، لكنه لم يبتعد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجّله يوم الجمعة، إذ شهد انخفاضا أسبوعيا بلغ 1.5%.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا ​إلى 100.29، إلا أن ذلك يأتي بعد ارتفاع بأكثر من 1.5% الأسبوع الماضي، وظل قريبا من ​أعلى مستوياته في 10 أشهر.

ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الحلفاء في مطلع الأسبوع إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز، وقال ‌إن ⁠إدارته تجري محادثات مع سبع دول بهذا الشأن.

وحذّر في مقابلة منفصلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" من أن حلف شمال الأطلسي يواجه مستقبلا "سيئا للغاية"، إذا لم يتعاون حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وفي تطور قد يوفر بعض الراحة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدارة ترامب تخطط للإعلان في وقت مبكر من هذا ​الأسبوع أن عدة دول وافقت ​على إنشاء تحالف لمرافقة ⁠السفن عبر المضيق.

وبالرغم من هذه الأنباء، ظلت الأسواق في حالة من الفوضى واستمرت أسعار النفط في الارتفاع، مع تواصل التوتر الجيوسياسي الشديد والضبابية بشأن موعد انتهاء الحرب التي ​دخلت الآن أسبوعها الثالث.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.43% إلى 0.7010 دولار أميركي، مدعوما ​بتوقعات تشديد السياسة ⁠النقدية في أستراليا، إذ من المتوقع أن يشدد بنك الاحتياطي الأسترالي سياسته النقدية، غدا الثلاثاء.