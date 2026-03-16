هبوط الذهب والفضة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، ​في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

وانخفض سعر ‌الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5007.58 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:40 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، 1% إلى 5011.10 دولار.

وتراجع الدولار قليلا، ​مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات ​الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يزيد من ⁠جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال المحلل الإستراتيجي لدى "أو.سي.بي.سي"، كريستوفر وونغ، "إذا أدى ارتفاع ​أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وظل البنك المركزي الأميركي حذرا بشأن ​خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى بقاء العوائد الحقيقية مرتفعة، وهو ما يمثل عادة عائقا أمام الذهب".

وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ​أسبوعها الثالث، مما يعرض البنية التحتية للنفط للخطر ويبقي مضيق هرمز مغلقا ​في أكبر اضطراب في الإمدادات العالمية على الإطلاق.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التضخم من خلال ‌رفع ⁠تكاليف النقل والإنتاج، ما يجعل الذهب وسيلة للاحتياط من التضخم، لكنّ ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية، مما يقلل من جاذبية المعدن الأصفر.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يثبّت مجلس البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، ​عندما يصدر بيانه ​بشأن السياسة النقدية ⁠يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إن إدارته تجري محادثات مع سبع دول للمساعدة في ​تأمين مضيق هرمز.

وهدد ترامب بشن مزيد من الهجمات على جزيرة ​خرج، مركز ⁠تصدير النفط الرئيس في إيران، في مطلع الأسبوع، وقال إنه ليس مستعدا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأكد أن الدول التي تعتمد بنحو كبير على النفط من ⁠الخليج تتحمل ​مسؤولية حماية المضيق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة ​في المعاملات الفورية 1.2% إلى 79.57 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.8% إلى 2042.98 دولار، ​وصعد البلاديوم 1% إلى 1566.91 دولار.