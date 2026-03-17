الحرب على إيران تضغط على الصناعات الثقيلة في أوروبا وقفزة في تكاليف الطاقة

تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في أوروبا وبريطانيا ضغوطًا متزايدة نتيجة الحرب على إيران، مع ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط يهدد استمرارية بعض القطاعات، خصوصًا الصلب والكيماويات.

وأدى التصعيد في منطقة الخليج وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز إلى اضطراب الإمدادات العالمية، ما دفع أسعار الغاز في بريطانيا إلى مستويات مرتفعة وصلت إلى 171 بنسًا لكل وحدة حرارية، قبل أن تستقر قرب 132 بنسًا هذا الأسبوع، مقارنة بنحو 78 بنسًا في نهاية شباط/فبراير.

وتعتمد المملكة المتحدة على استيراد نحو 70% من احتياجاتها من الغاز، ما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار.

وفي هذا السياق، ارتفعت فاتورة الغاز الشهرية لشركة "Somers Forge" البريطانية من 150 ألف دولار إلى نحو 250 ألف دولار، وفق إدارة الشركة، التي أكدت أن المؤسسات الصناعية باتت تعمل في "وضع البقاء" مع تقليص النفقات إلى الحد الأدنى.

ولا يقتصر التأثير على قطاع الصلب، إذ يعاني قطاع الكيماويات بشكل أكبر بسبب اعتماده على الغاز كمصدر للطاقة ومادة أولية في الإنتاج، ما يضاعف تأثير ارتفاع الأسعار.

وأظهرت بيانات جمعية الصناعات الكيماوية في بريطانيا تراجع الإنتاج بنسبة 60% منذ عام 2021، مع إغلاق ما لا يقل عن 25 منشأة خلال الفترة ذاتها.

وحذر رئيس شركة "Huntsman Corporation" من احتمال إغلاق منشآته في المملكة المتحدة إذا استمرت الأسعار المرتفعة خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الظروف الحالية قد يدفع الشركات إلى نقل الإنتاج إلى دول مثل الصين أو الولايات المتحدة.

كما فرضت الشركة زيادات سعرية تراوحت بين 20% و30% على عملائها في أوروبا وبريطانيا لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة، ما دفع بعض الزبائن إلى تقليص نشاطهم أو البحث عن بدائل.

وفي موازاة ذلك، تثير الأزمة مخاوف بشأن مستقبل شركات أصغر قد لا تتمكن من تحمل الصدمة، في ظل محدودية الدعم الحكومي مقارنة بالشركات الكبرى.

ويحذر خبراء من أن الأزمة الحالية تكشف خللًا هيكليًا في سوق الطاقة الأوروبية، حيث تؤدي تقلبات أسعار الغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء حتى مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

كما امتدت تداعيات الحرب إلى سلاسل الإمداد، مع تعطل شحنات مواد خام وأسمدة، ما يهدد قطاع الزراعة في أوروبا بارتفاع التكاليف، خصوصًا مع زيادة أسعار اليوريا من نحو 500 دولار للطن إلى أكثر من 650 دولارًا منذ بداية الحرب.

وتشير تقديرات إلى أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على الاقتصاد الصناعي الأوروبي، خاصة إذا طال أمد الصراع أو استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة.