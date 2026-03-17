الذهب والنفط يرتفعان مع تداعيات الحرب بالشرق الأوسط

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف يوم الثلاثاء، مدعوما بانحسار المخاوف بشأن استمرار تعطل شحنات النفط لفترة طويلة، فيما يقيم المستثمرون التأثيرات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط قبيل إعلان سلسلة من قرارات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية خلال هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% لتصل إلى 5023.19 دولار للأوقية، بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان/أبريل بنسبة 0.5% لتصل إلى 5027.20 دولار للأوقية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي ​العالمي في تيستي لايف إيليا سبيفاك "تراجعت أسعار الذهب في أول 24 ساعة من التداول هذا ​الأسبوع. ويبدو أن ذلك يعكس رد الفعل الإيجابي للأسواق على تصريحات ⁠وزير الخارجية الإيراني... وردا على ذلك، تراجع سعر النفط الخام... وتخلى الدولار عن بعض ​مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الأسهم".

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن مضيق ​هرمز ليس مغلقا أمام الجميع، في حين أبحرت بعض السفن عبر الممر الحيوي.

ومع ذلك، حافظ النفط على سعره فوق 100 دولار للبرميل، إذ أبقت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المضيق مغلقا إلى حد ​بعيد، مما أدى إلى تقطع السبل بالناقلات لأسابيع في أكبر اضطراب تشهده الإمدادات ​العالمية على الإطلاق.

وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته للدول للمساعدة في فتح الممر، واشتكى من عدم استعداد ‌أي ⁠منها لتقديم المساعدة.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز الأصول المدرة للعائد، مما يضعف الطلب على المعدن الأصفر.

وقال سبيفاك "تظل متابعة ​الأخبار المتعلقة بالحرب بين ​الولايات المتحدة وإيران ⁠وتأثيرها على النفط الخام عاملا رئيسيا، لكن يحتمل بشدة أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عاملا محفزا أيضا. وقد ​يضعف الذهب إذا اتخذ البنك المركزي نبرة تشديد نسبي".

ومن المتوقع ​على نطاق ⁠واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يعلن بيانه الخاص بالسياسة النقدية غدا الأربعاء.

وتجتمع أيضا البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا ⁠وكندا ​وسويسرا والسويد هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الحرب ​على إيران.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 81.28 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في ​المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 2161.35 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1620.45 دولار.