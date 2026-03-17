سوق العملات: صعود الدولار وهبوط اليورو والإسترليني

ارتفع الدولار مع تصاعد التوترات الإقليمية واتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، ليسجل مؤشره 100.05 محققا مكاسب منذ بداية الحرب. وفي المقابل، تراجع اليورو إلى 1.1479 دولار والجنيه الإسترليني إلى 1.3279، فيما هبط الين قرب مستوى 160.

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع تزايد تأثر معنويات المستثمرين بتصاعد حدة الحرب في المنطقة، ​فيما تذبذب الدولار الأسترالي في تعاملات متقلبة، بعد أن أرسل ‌محافظ البنك المركزي رسائل توحي بتشديد السياسة عقب تصويت على رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو 0.23% إلى 1.1479 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له في أكثر من ​7 أشهر، الذي سجله أمس الإثنين. وسجل الجنيه الإسترليني في ​أحدث تعاملات 1.3279 دولار، بانخفاض 0.3% خلال اليوم.

وارتفع مؤشر ⁠الدولار 0.19 % إلى 100.05، مسجلا مكاسب بنحو 2.5% منذ اندلاع الحرب الأميركية ​الإسرائيلية على إيران نهاية شباط/ فبراير.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى موجة عنيفة من إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة عالميا، مما رفع الدولار مقابل معظم العملات، إذ ​اتجه المستثمرون نحو الأصول الأكثر أمانا.

وقال مدير شؤون العملات في ​آسيا لدى "إن.تاتش كابيتال ماركتس"، كيران وليامز، "الرهان كان على الخفض، انحسرت توقعات خفض أسعار الفائدة، كما ‌يرفع ⁠الصراع في إيران علاوة المخاطر في قطاع الطاقة، لذا كان الدولار بمثابة التحوط الآمن".

وأضاف أنه في ظل حالة الضبابية التي سبّبتها الحرب، يبدو على الأرجح أن هذا الارتفاع سيستمر على المدى القريب، ​طالما لا تزال مخاطر ​الحرب وعلاوة ⁠أسعار النفط مرتفعة.

وكما كان متوقعا، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة 25 نقطة أساسي إلى 4.1% مع ​تسارع التضخم مجددا، لكن ضآلة الفارق بين عدد الأصوات ​المؤيدة للقرار ⁠والمعارضة له التي لم تكن متوقعة تسببت في البداية في انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له عند 0.7050 دولار أميركي، وسجّل في أحدث ⁠تعاملات 0.7057 ​دولار.

وانخفض الين إلى 159.40 مقابل الدولار، ليكون ​على مقربة من مستوى 160 الذي يتم ترقبه. وتراجعت العملة اليابانية بأكثر من 2% ​مقابل الدولار في آذار/ مارس.