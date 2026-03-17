في يومها الـ18: تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي

تصاعد الهجمات على منشآت الطاقة واضطراب الملاحة في مضيق هرمز يدفعان أسعار النفط للارتفاع ويضغطان على الأسواق العالمية، وسط تداعيات اقتصادي للحرب على إيران تمتد من أوروبا إلى آسيا.

تشهد الأسواق العالمية تداعيات اقتصادية متسارعة في اليوم الـ18 للحرب الإسرائيلية الأميركية المتواصلة على إيران، مع انعكاسات مباشرة على أسعار الطاقة، وحركة التجارة، وثقة المستثمرين، في وقت تتزايد فيه الهجمات على منشآت حيوية في المنطقة.

ارتفاع أسعار النفط

عاودت أسعار النفط ارتفاعها، الثلاثاء، بعد تراجع سجّلته في اليوم السابق، مدفوعة باستمرار القلق من اضطرابات محتملة في إمدادات الخام من الشرق الأوسط، في ظل تعرّض منشآت طاقة إستراتيجية لهجمات جديدة.

وارتفع سعر خام برنت المرجعي العالمي بنسبة 1,3% في تداولات فترة ما بعد الظهر ليصل إلى 101.46 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو الخام المرجعي الأميركي بنسبة 1.1% مسجلا 94,54 دولارا.

ولا تزال الأوضاع غير مستقرة في مضيق هرمز، والتوترات حادة. واعتبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، رفض العديد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) مساعدة الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز، المغلق بأنه "خطأ غبي".

هجوم جديد على الفجيرة

تعرّضت المنطقة الصناعية النفطية في الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي للإمارات، في وقت سابق، الثلاثاء، لهجوم جديد باستخدام طائرات مسيّرة، ما أدى إلى اندلاع حريق دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وتقع المنشأة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، وكانت قد تعرّضت، الإثنين، لهجوم إيراتي بطائرات مسيّرة، ما دفع شركة أدنوك الإماراتية للنفط إلى تعليق تحميل شحنات الخام من الموقع، وفق ما ذكر مصدر مطلعة تحدث لوسائل إعلام غربية.

بغداد تتواصل مع طهران للسماح بتصدير النفط

يجري العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط التي تشكّل أكثر من 90% من إيراداته، اتصالات مع إيران للسماح لناقلاته النفطية بالعبور عبر مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقا لليوم الثامن عشر على التوالي، بحسب ما أفاد وزير النفط العراقي في مقابلة تلفزيونية.

وكان العراق العضو في منظمة "أوبك"، يصدّر ما معدّله 3.5 ملايين برميل يوميا قبل الحرب. وكان معظم هذا الإنتاج يُصدّر عبر موانئ محافظة البصرة الجنوبية المطلّة على الخليج.

هجوم يستهدف حقلا عراقيا للنفط

استُهدف حقل نفط رئيسي في جنوب العراق بهجوم نفذته طائرتان مسيّرتان، في ثاني حادث من هذا النوع خلال أربعة أيام، بحسب ما صرّح به متحدث باسم وزارة النفط.

وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بازون، إن حقل مجنون النفطي "استُهدف بطائرتين مسيّرتين، أصابت إحداهما برج اتصالات"، بدون التسبب بأضرار.

وقال مسؤول أمني إن المسيّرة الثانية استهدفت مكاتب شركة أميركية تعمل في الموقع.

تراجع ثقة المستثمرين

سجّلت معنويات المستثمرين في ألمانيا خلال شهر آذار/ مارس تراجعًا حادًا، هو الأكبر منذ نيسان/ أبريل الماضي، نتيجة تداعيات الحرب على إيران التي دفعت بأسعار الطاقة إلى الارتفاع وزادت من الضغوط التضخمية.

وبيّن التقرير الشهري الذي نشره معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الأوروبية (ZEW)، الثلاثاء، والذي يلقى متابعة واسعة، تراجعا في المؤشّر الرئيسي بواقع 58.8% إلى 0.5-% خلال شهر.

تلاعب بالأسعار في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، أنها بصدد منح هيئة مراقبة المنافسة صلاحيات أوسع لملاحقة شركات الطاقة، في ظل مخاوف من استغلالها أزمة ارتفاع أسعار النفط لرفع أسعار البنزين بشكل غير عادل.

تعليق رحلات بريطانية

قررت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها من وإلى عدد من وجهات الشرق الأوسط حتى شهر حزيران/ يونيو، في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة.

وألغت شركة الطيران الرحلات إلى عمّان والبحرين ودبي وتل أبيب حتى 31 أيار/ مايو، بحسب ما جاء في بيان صدر عنها، الثلاثاء.

الصين تعلن عن مساعدات إنسانية

أعلنت الصين، الثلاثاء، عن تقديم مساعدات إنسانية لعدد من دول الشرق الأوسط، بينها إيران ولبنان، في ظل الحرب المتواصلة التي تدخل أسبوعها الثالث.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، لين جيان، إن "الصين قررت تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى كل من إيران والأردن ولبنان والعراق. ويؤمل أن يساعد ذلك في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها" سكانها.

أستراليا ترفع معدل الفائدة

رفع البنك المركزي الأسترالي، الثلاثاء، سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تأثير الارتفاع الحاد في أسعار الوقود الناتج عن الحرب.

والمركزي الأسترالي هو واحد من كبرى المصارف المركزية التي ترفع معدل فائدتها في غمرة الحرب في الشرق الاوسط وارتفاع أسعار الطاقة، وقد بلغ هذا المعدل 4.10%.