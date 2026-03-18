استقرار أسعار الذهب قُبيل صدور توجيهات البنك المركزي الأميركي

استقرت أسعار الذهب فيما هبطت أسعار الفضة والبلاتين هبوطا طفيفا، وسط تقييم المستثمرين للمستجدّات في المنطقة في ظل الحرب على إيران ومنع إمدادات الطاقة من عبور هرمز إلى حد كبير.

واستقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ أي تحركات ريثما يقيّمون الأثر الاقتصادي للصراع الدائر في المنطقة، قُبيل صدور قرار ​السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات ‌الفورية 0.1% إلى 5000.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، 0.1% إلى 5004.60 دولار.

وقال كيلفن وونج، كبير محللي السوق في "أواندا"، ​إن مسار الذهب "سيعتمد إلى حد بعيد على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي الأميركي... ​وهل سيظل البنك المركزي يتطلع إلى خفض واحد لأسعار الفائدة (هذا العام)، ⁠أم سيبدأ في استبعاد أي خفض على الإطلاق بسبب الوضع المتقلب للغاية ​في الشرق الأوسط".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة للمرة ​الثانية على التوالي، عندما يعلن قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 79 دولارا للأونصة. ونزل البلاتين في المعاملات ​الفورية 0.3% إلى 2118.70 دولار، واستقر البلاديوم عند 1601.63 دولار.