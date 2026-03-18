الدولار يتراجع مع انخفاض أسعار النفط وتحسن شهية المخاطرة

تراجع الدولار الأميركي، مع انحسار أسعار النفط وظهور مؤشرات على تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين، قبيل اجتماعات مرتقبة للبنوك المركزية الكبرى.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.04% إلى 99.51، مسجلًا ثالث جلسة تراجع على التوالي.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، بعد اتفاق بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان على استئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي.

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.1543 دولار، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثالثة، قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

كما صعد الين الياباني بنسبة 0.21% إلى 158.64 مقابل الدولار، في وقت ابتعد فيه عن مستويات كانت تثير مخاوف تدخل حكومي، قبل لقاء مرتقب في واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.1% إلى 1.3368 دولار، فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.21% إلى 0.7117 دولار أميركي، والدولار النيوزيلندي 0.19% إلى 0.5868 دولار أميركي.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الدولار مدعومًا نسبيًا منذ اندلاع الحرب على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع، إذ دفع ارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

ويرى محللون أن استقرار أسعار النفط مؤقتًا ساهم في تهدئة الأسواق، مع بقاء حالة عدم اليقين قائمة بشأن مسار الاقتصاد العالمي.

ويترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يليها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك اليابان، وسط توقعات بتأثيرها على اتجاهات العملات والأسواق المالية.