أسعار النفط تهبط بعد توصل بغداد وكردستان لاتفاق للتصدير عبر تركيا

تراجعت أسعار النفط بعد إعلان اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي، ما خفف من القلق حيال الإمدادات، وبقيت الأسعار مرتفعة بفعل استمرار التوتر في إيران.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، متخلية عن بعض المكاسب الحادة التي حققتها أمس، بعد أن توصلت الحكومة العراقية والسلطات في إقليم كردستان إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط ​عبر ميناء جيهان التركي، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن قطع إمدادات النفط.

وبالرغم من ذلك، فإنّ عدم ‌وجود مؤشرات على تراجع حدة الصراع مع إيران، الذي عطل صادرات النفط من المنطقة إلى حد كبير، تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة.

وبعد ارتفاعها بأكثر من 3%، أمس الثلاثاء، ​تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا، أو 0.65%، إلى 102.75 دولار للبرميل بحلول ​الساعة 02:09 بتوقيت غرينتش اليوم.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 ⁠دولار، أو 1.23%، إلى 95.03 دولار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن وزير النفط العراقي، حيان عبد ​الغني، أن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ في الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش اليوم ​الأربعاء. وقال مسؤولان بقطاع النفط الأسبوع الماضي، إن العراق يسعى إلى ضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر الميناء.

وعقب على ذلك توني سيكامور محلل السوق في "آي.جي"، قائلا إنه "على الرغم من أن كل هذا يساعد ​ويشتري بعض الوقت، فإن 100 ألف برميل يوميا لا يمثل تغيّرا كبيرا في الوضع، إذ لا يزال العراق ​يخسر حوالي مليوني برميل يوميا".