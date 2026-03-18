في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة: بريطانيا تتّجه نحو نظام الـ"تعرفة الاجتماعية" للطاقة

تواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا متزايدة لاعتماد نظام "تعرفة اجتماعية" للطاقة يخفف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة مدفوعًا بتداعيات الحرب على إيران.

ودعا مركز "ريزوليوشن فاونديشن" إلى إطلاق نظام دعم بقيمة 3.7 مليارات جنيه إسترليني قبل حلول الشتاء المقبل، يتيح تخفيضًا مباشرًا في فواتير الغاز والكهرباء للفئات الأكثر حاجة.

وبحسب المقترح، يمكن أن يوفر النظام دعمًا متوسطه 310 جنيهات سنويًا لأفقر 10% من الأسر، ويصل إلى نحو 520 جنيهًا للعائلات ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة.

ويقترح التقرير منح خصم بنسبة 21% على أسعار الطاقة للأسر التي يقل دخلها السنوي، قبل احتساب تكاليف السكن، عن 38000 جنيه إسترليني.

وحذر المركز من اعتماد إجراءات عامة تشمل جميع الأسر، معتبرًا أنها قد تكون مكلفة وغير فعالة، وقد تفشل في توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر تضررًا.

وتأتي هذه الدعوات في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا سياسية متزايدة بسبب احتمال ارتفاع تكاليف الطاقة، مع مطالبات بإلغاء زيادات ضريبية مرتقبة على الوقود.

وفي المقابل، تدرس وزارة الخزانة خيارات لتقديم دعم موجه، مستفيدة من تجارب سابقة خلال أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار التقرير إلى أن إلغاء بعض الرسوم الحكومية على فواتير الطاقة قد يكلف الموازنة مبالغ كبيرة، مع استفادة أكبر للأسر ذات الدخل المرتفع مقارنة بالأسر الفقيرة.

ومن المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة مجددًا في تموز/يوليو المقبل، مع احتمال زيادة بنحو 10%، أي ما يعادل نحو 160 جنيهًا سنويًا للفواتير المتوسطة.

وتشير بيانات حديثة إلى أن شريحة واسعة من الأسر، خصوصًا كبار السن، كانت تعاني أصلًا من صعوبات مالية قبل اندلاع الحرب، مع بروز تكاليف الطاقة كأحد أبرز أسباب الضغوط المعيشية.