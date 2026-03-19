الحرب على إيران: ارتباك في الأسواق العالمية وتجميد قرارات خفض الفائدة

شهدت أسعار الطاقة ارتفاعًا حادًا مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، ما دفع الأسواق المالية إلى حالة من القلق ودفع البنوك المركزية إلى التريث في قراراتها النقدية.

وارتفع سعر الغاز في بريطانيا بنحو 25% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عام 2022، فيما صعدت الأسعار الأوروبية بأكثر من 30%، على خلفية استهداف منشآت طاقة في المنطقة، أبرزها حقل "رأس لفان" في قطر. كما قفز سعر النفط بنحو 6% ليتجاوز 113 دولارًا للبرميل.

وتأتي هذه التطورات وسط تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف حقل "بارس الجنوبي"، أكبر حقل غاز في العالم، في حال تكرار الهجمات على منشآت الطاقة.

انعكست هذه القفزات على توقعات الأسواق، إذ تراجعت شهية المخاطرة مع توقعات بخسائر في أسواق الأسهم، في وقت تزايدت فيه المخاوف من عودة الضغوط التضخمية عالميًا.

في بريطانيا، أظهرت بيانات سوق العمل تباطؤ نمو الأجور إلى أدنى مستوى له خلال خمسة أعوام، مع استقرار معدل البطالة عند 5.2%. ورغم تسجيل زيادة محدودة في التوظيف، فإن المؤشرات تعكس ضعفًا نسبيًا في زخم الاقتصاد.

وفي ضوء هذه المعطيات، يُتوقع أن يُبقي "بنك إنكلترا" أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75%، بعدما كانت الأسواق ترجّح خفضها قبل تفاقم الأزمة. كما اتجهت بنوك مركزية أخرى، بينها "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي، إلى تثبيت الفائدة، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات النزاع.

ويرى محللون أن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة يضع صناع السياسات أمام معضلة صعبة، إذ يؤدي إلى زيادة التضخم في وقت يعاني فيه النمو الاقتصادي من الضعف، ما قد يؤخر أي خطوات لتيسير السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.