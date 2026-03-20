هبوط في أسعار النفط والذهب والدولار يتجهان نحو انخفاض في الأسعار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور ​آمن للسفن من مضيق هرمز، إلى جانب إعلان الولايات ‌المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات، فيما سجّل الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، إلا أن التوقعات تشير إلى انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، والدولار يتراجع في ظل أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب.

وفي مسعى جديد للحد من ارتفاع أسعار النفط، قال وزير المالية الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة يمكن أن ​ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمّل على ناقلات، ​وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد ⁠من النفط الخام من الاحتياطي الإستراتيجي الأميركي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام ​برنت 1.24 دولار أو 1.1% إلى 107.41 دولار للبرميل ​بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.3% إلى 94.90 دولار.

ويتجه خام برنت القياسي للارتفاع ​بأكثر من 4% هذا الأسبوع، بعد أن قصفت ​إيران منشآت للنفط والغاز في دول الخليج مما أدى إلى تعطل في ‌الإنتاج.

إلا ⁠أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب 4% ليسجل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع. ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام ​برنت خلال ​11 عاما.

وفي بيان ⁠مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، عبّرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان، عن "استعداد ​للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر ​المضيق"، ⁠الذي يمر عبره 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه طلب ⁠من ​رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم ​تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة.

وذكر للصحافيين في المكتب البيضاوي، أمس الخميس، "قلت ​له: لا تفعل ذلك، ولن يفعل ذلك".

الذهب يتجه لثالث انخفاض أسبوعي وسط قوة الدولار وميل المركزي الأميركي للتشديد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث ​على التوالي تحت ضغط من قوة الدولار، ‌وميل البنك المركزي الأميركي إلى التشديد النقدي، الذي أضعف الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وزاد ​الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى ​4657.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:12 بتوقيت غرينتش. ⁠وهبط المعدن النفيس بأكثر من 7% ​منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب، تسليم نيسان/ أبريل 1.1% إلى 4657.90 دولار.

وزاد الدولار مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي ​العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى ⁠73 ​دولارا للأونصة، وصعد سعر البلاتين ​في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1972.80 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1452.21 دولار.

الدولار يتراجع مع تحول البنوك المركزية للتشديد النقدي وسط صدمة أسعار النفط

تراجع الدولار هذا الأسبوع عن أعلى مستوياته في عدة أشهر، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغيير التوقعات بشأن أسعار الفائدة عالميا.

وقبل اندلاع الحرب ​الأميركية الإسرائيلية على إيران في نهاية شباط/ فبراير، كان المستثمرون يتوقعون خفضَين لأسعار ‌الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي هذا العام، لكنهم صاروا يعتقدون الآن أن خفضا واحدا حتى هو احتمال بعيد.

ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الأسترالي لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل ​الدولار، بعدما مهد صانعو السياسات الطريق لرفع أسعار الفائدة للتعامل مع تداعيات الحرب ​على إيران، التي عطلت إمدادات النفط والغاز.

وارتفع اليورو، الذي انخفض بشكل ⁠طفيف إلى 1.1569 دولار في التداولات الصباحية في آسيا، بواقع 1.4% خلال الأسبوع. ​وصعد الين، الذي استقر عند حوالي 157.88، بنسبة 1.2%. وزاد الجنيه الإسترليني الذي تداول ​عند 1.3422 دولار بنسبة تزيد قليلا عن 1.5%.

واستقر مؤشر الدولار ​عند 99.359، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.1%، وهو أكبر انخفاض له منذ أواخر كانون الثاني / يناير. ومع ​ذلك، يعتقد عدد من المحللين أن استمرار الانخفاض أمر غير مرجح.