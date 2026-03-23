تقرير: آلاف الشباب في إنجلترا يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف رعاية

حذّرت مؤسسة خيرية من أن آلاف الشباب في إنجلترا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على وظائف، رغم إعلان شركات استعدادها لتوظيفهم.

وأشارت مؤسسة "درايف فوروارد" إلى أن هؤلاء الشباب أكثر عرضة للبطالة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بأقرانهم، في ظل فجوة توظيف بقيت مستقرة خلال السنوات الماضية رغم برامج حكومية متكررة لدعم العمل بين الشباب.

وبحسب بيانات رسمية، فإن 40% من الأشخاص الذين لديهم تجربة في الرعاية، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عامًا، لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا، مقابل 12.7% فقط بين غيرهم.

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه عدد الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب في المملكة المتحدة إلى نحو مليون، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

ورغم إعلان أكثر من 80% من أصحاب العمل استعدادهم لتوظيف هذه الفئة، أظهر استطلاع شمل 500 شركة أن قلة منهم عدّلت إجراءات التوظيف لتناسب ظروفهم، مثل الفجوات في السيرة الذاتية أو المسارات المهنية غير التقليدية.

كما أفاد نحو نصف المشاركين بأنهم لم يغيّروا توصيف الوظائف أو لغة الإعلانات لتقليل العوائق، فيما أقرّ ربعهم بعدم وجود أي إجراءات خاصة لدعم المتقدمين من هذه الفئة.

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، أعلنت الحكومة خطة بقيمة مليار جنيه إسترليني لدعم توظيف الشباب، تتضمن منحًا تصل إلى 3000 جنيه للشركات عن كل توظيف لشخص بين 18 و24 عامًا من الباحثين عن عمل لفترة طويلة.

وأكدت المؤسسة أن تحسين فرص هذه الفئة يتطلب تعديلات فعلية في سياسات التوظيف، معتبرة أن تجاهل خصوصية تجاربهم يؤدي إلى استبعاد مرشحين مؤهلين قبل منحهم فرصة حقيقية.