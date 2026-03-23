تنظيمات أميركية جديدة للعملات الرقمية تثير جدلًا حول استفادة عائلة ترامب

أقرّت هيئات تنظيمية مالية في الولايات المتحدة قواعد جديدة لقطاع العملات الرقمية، في خطوة يُرجّح أن تخفف القيود الرقابية وتعيد تشكيل طبيعة الإشراف على هذا المجال.

وتتضمن القواعد، التي صدرت عن هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتعاون مع هيئة تداول السلع الآجلة، إعادة تصنيف معظم الأصول الرقمية ضمن فئات مثل السلع أو الرموز الرقمية أو أدوات الدفع، بدل اعتبارها أوراقًا مالية، ما يعفيها من متطلبات إفصاح ورقابة صارمة.

ويرى خبراء قانونيون ومستثمرون أن هذا التحول قد يعزز اهتمام المؤسسات المالية بسوق العملات الرقمية، في ظل وضوح أكبر في الأطر التنظيمية، بعد سنوات من الغموض القانوني.

غير أن هذه التعديلات أثارت انتقادات، إذ يشير مختصون إلى أنها قد تخدم مشاريع مرتبطة بعائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خصوصًا تلك القائمة على ما يُعرف بـ"العملات الساخرة"، التي تُعد بطبيعتها مضاربة ولا تخضع للرقابة التقليدية.

وكان ترامب قد أطلق عملة رقمية تحمل اسمه قبل توليه ولايته الثانية، فيما طرحت زوجته ميلانيا عملة مماثلة، إلى جانب مشاريع أخرى تشمل رموزًا رقمية وعملات مستقرة مرتبطة بالدولار.

ويحذر خبراء من أن استثناء هذه الأصول من قوانين الأوراق المالية قد يحد من الحماية القانونية للمستثمرين، في ظل غياب متطلبات الإفصاح وآليات مكافحة الاحتيال.

في المقابل، تؤكد جهات في القطاع أن القواعد الجديدة تمثل محاولة لتحقيق توازن بين تشجيع الابتكار وحماية المستخدمين، بينما يُتوقع أن تبقى هذه التوجيهات مؤقتة إلى حين إقرار تشريعات أشمل من الكونغرس.

ويعكس الجدل الدائر تباينًا بين دعم تحرير سوق العملات الرقمية، والمخاوف من تأثير ذلك على الشفافية وحماية المستثمرين.