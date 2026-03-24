أحدث تداعيات الحرب على إيران على الاقتصاد العالمي

تستمر الحرب بالتأثير على الاقتصاد العالمي في يومها الخامس والعشرين، ويظهر ذلك في تقلبات سريعة في أسعار النفط، فيما يعود الدولار ليعوض خسائره في الأيام السابق، ويستمر الذهب في الهبوط، مع توقعات بتباطؤ النمو حتى لو انتهت الحرب...

حريق في مستودع نفط في سلطنة عُمان يطلّ على مضيق هرمز، فيما لا تزال تداعيات إغلاق المضيق تعصف بالاقتصاد العالمي (Getty Images)

تواصل تداعيات الحرب على إيران خلق اضطرابات وتقلبات في الاقتصاد العالمي، لا سيّما بعد روايات متناقضة من الولايات المتحدة وإيران في شأن احتمال انتهاء الحرب قريبا.

وفي ما يلي آخر التطورات الاقتصادية العالمية، اليوم الثلاثاء، مع دخول الحرب على إيران يومها الخامس والعشرين:

ارتفاع طفيف في أسعار النفط

بعد انخفاضها بأكثر من 10% عقب تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عادت أسعار النفط إلى الارتفاع اليوم الثلاثاء.

وألمح الرئيس الأميركي إلى إمكانية خفض حدة الصراع، مشيرا إلى إجراء مفاوضات مع إيران، ومدد المهلة التي أعطاها لطهران لخمسة أيام، أي حتى نهاية الأسبوع، قبل ضرب محطات الطاقة الإيرانية في حال استمرار حصار مضيق هرمز.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.91% إلى 102.85 دولارا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.03% إلى 90.80 دولارا في تمام الساعة 7.45 صباحا بتوقيت غرينتش.

وقالت إيبك أوزكاردسكايا من شركة سويسكوت، إن عددا محدودا فقط من ناقلات النفط يعبر مضيق هرمز الإستراتيجي.

ويلاحظ محللو شركة مونيكس أن مواقف الولايات المتحدة وإيران قد تختلف في المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع، ومن ثم يُتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب، تحت تأثير أي معلومات جديدة حول المحادثات المحتملة.

وفي المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، خوض مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 3 أسابيع، مع إقرارها بأنها تلقت "عبر بعض الدول الصديقة، رسائل تحمل طلبا أميركيا لإجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب".

الدولار يتعافى والذهب ينخفض

في مؤشر على حالة عدم اليقين المحيطة بتطورات الحرب، ارتفع الدولار الأميركي (+0.15%) مقابل الين الياباني، إذ بلغ سعر صرف الدولار 158.67 ينا في الصباح.

وشهد الذهب، الملاذ الآمن المنافس للدولار الأميركي، انخفاضا في الجلسة العاشرة على التوالي، متراجعا بنسبة 0.46% إلى 4386.12 دولارا للأونصة.

تراجع الحماس في أسواق الأسهم

افتُتحت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، فسجلت باريس (+0.44%)، وفرانكفورت (+0.16%)، ولندن (+0.28%).

وفي الوقت نفسه، أغلق مؤشر "نيكاي" في طوكيو مرتفعا بنسبة 1.43%، فيما ارتفع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 2.7%. وكان المؤشران قد خسرا 3.5% و6.5% على التوالي أمس الإثنين.

وارتفع كل من مؤشر "داو جونز" و"ناسداك" بنسبة 1.38% الإثنين، فيما ربح مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا 1.15%. ولم يشهد السوق الأميركي أي مكاسب منذ ما يقرب من أسبوع.

اليابان تلجأ إلى احتياطياتها النفطية

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، سناي تاكايتشي، أن طوكيو ستفرج عن جزء إضافي من احتياطياتها النفطية الإستراتيجية ابتداء من الخميس، لضمان توفير الكمية اللازمة من المنتجات البترولية لجميع أنحاء اليابان.

وبدأت اليابان الأسبوع الماضي بسحب ما يعادل الاحتياطيات النفطية التي تكفي 15 يوما ويملكها القطاع. وكانت تاكايتشي قد أعلنت سابقا عن طرح احتياطيات حكومية تكفي لشهر في السوق أيضا، وقالت أن اليابان ستستفيد أيضا من خزانات في منشأة تخزين مشتركة للنفط الخام مع السعودية والإمارات والكويت، داخل اليابان.

استبعاد الارتفاع الحاد في التضخم

قال رئيس اتحاد أصحاب الشركات الفرنسية (ميديف)، باتريك مارتن، إن الحرب لن تتسبب في "ارتفاع حاد في التضخم"، بل في "تباطؤ النمو" مصحوبا بارتفاع معتدل في الأسعار.

وأضاف لقناة "بي أف أم بزنس"، "نتوقع عدم حدوث ارتفاع حاد في التضخم، بل تباطؤ في النمو، مع احتمال ارتفاع التضخم بمقدار بضعة أعشار من النقطة، تبعا للظروف".

قلق لدى رؤساء شركات النفط والغاز العملاقة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايك ويرث في مؤتمر "سيرا ويك"، أكبر مؤتمر في قطاع النفط والطاقة المنعقد في هيوستن بولاية تكساس، إن أسعار النفط لا تعكس حاليا بشكل كامل تداعيات إغلاق مضيق هرمز.

وأكد أن "آسيا، على وجه الخصوص، تواجه مخاوف حقيقية بشأن إمدادات النفط والمنتجات المكررة"، وأنه حتى بعد انتهاء الحرب، "سيستغرق الأمر وقتا لإعادة ملء المخزونات".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "توتال إينيرجي"، باتريك بويانيه، إنه يتوقع، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز، "ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز الطبيعي المسال حتى أيلول/ سبتمبر، حين نعيد ملء مرافق تخزين الغاز في أوروبا".