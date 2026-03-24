ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الذهب وسط ضبابية مستقبل الحرب وإمدادات الطاقة

أدى ارتفاع الدولار إلى هبوط جديد للذهب والفضة ومعادن نفيسة أخرى، فيما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في ظل التوترات الناجمة عن تناقض التصريحات بين أميركا وإيران بشأن المفاوضات.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، لتُواصل تراجعها للجلسة العاشرة على ​التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في ‌تخفيض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة على المدى القريب، فيما سجّلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا اليوم.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى ​4345.48 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:08 بتوقيت ​غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، ⁠1.3% إلى 4348.60 دولار.

وأدى ارتفاع الدولار إلى ​جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي السياق، انخفضت أسعار ​الذهب في المعاملات الفورية بنحو 18% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، فيما برز الدولار ​باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على ​أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة إلى المعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات ⁠الفورية ​2.5% إلى 67.37 دولار ​للأونصة.

وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولار، وانخفض البلاديوم ​2.8% إلى 1393 دولار.

ارتفاع أسعار النفط مع تقييم الأسواق مخاطر الإمدادات

وارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف تتعلق بالإمدادات، بعدما نفت إيران ​إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في ‌الخليج، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي قال فيها إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبًا.

وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار، أو 1.1% إلى 101 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 ⁠بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ​1.58 دولار، أو 1.8% إلى 89.71 دولار.

وكانت عقود ​الخام قد هبطت بأكثر من 10%، أمس الإثنين، بعدما قال ترامب إنّه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء ​الإيرانية لخمسة أيام، مضيفًا أن الولايات المتحدة ​أجرت محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يذكر هوياتهم، ما أسفر ‌عن "نقاط ⁠اتفاق رئيسية".