ارتفاع جديد في أسعار النفط مع نفي إيران التفاوض مع أميركا

تقفز أسعار النفط مجددًا مع تعطل نحو خُمس الإمدادات العالمية عبر مضيق هرمز، وسط تضارب التصريحات بين واشنطن وطهران بشأن المفاوضات، وتصاعد الهجمات على منشآت الطاقة في المنطقة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار أكبر اضطراب في إمدادات النفط عالميًا، بالتزامن مع نفي إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وهو ما يتعارض مع تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي قال إن التوصل إلى اتفاق قد يحدث قريبًا.

وكانت عقود الخام قد تراجعت بأكثر من 10%، أمس الإثنين، بعد أن أعلن ترامب أنه أمر بتأجيل الهجمات التي هدد بشنها على محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، مضيفًا أن الولايات المتحدة أجرت محادثات وصفها بـ"المثمرة" مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم، أسفرت عن "نقاط اتفاق رئيسية".

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعًا بمقدار 4.19 دولار، أو بنسبة 4.19%، لتصل إلى 104.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.24 دولار، أو بنسبة 4.81%، ليبلغ 92.37 دولارًا.

وأدت الحرب إلى توقف شبه كامل لحركة مرور نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما تسبب بما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وعلى صلة، قال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن ترامب يبدو عازمًا على التوصل إلى اتفاق، لكنهم استبعدوا، في حديث لوكالة "رويترز"، بدرجة كبيرة أن توافق إيران على المطالب الأميركية في أي جولة مفاوضات مقبلة.

وقال كبير المحللين لدى مجموعة "برايس فيوتشرز"، فيل فلين، "نعود إلى دوامة القلق. السوق تتوقع استمرار الحرب".

وبحسب مصادر تحدثت لوكالة "رويترز"، فإن موقف إيران التفاوضي تشدد بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن طهران ستطالب بتنازلات كبيرة من الولايات المتحدة في حال أسفرت جهود الوساطة عن عقد مفاوضات جدية.

من جهته، قال بنك "ماكواري" إنه في حال بقاء مضيق هرمز مغلقًا فعليًا حتى نهاية نيسان/أبريل، فقد يصل سعر خام برنت إلى 150 دولارًا للبرميل، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 147 دولارًا.

وفي أحدث الهجمات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن قصفًا استهدف مكتبًا لشركة غاز ومحطة لخفض ضغط الغاز في مدينة أصفهان، فيما أصابت قذيفة خط أنابيب غاز يغذي محطة لتوليد الكهرباء في خرمشهر.