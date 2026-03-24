سوق العملات: الدولار يرتفع بعد الحديث عن مفاوضات بين أميركا وإيران

تعافى الدولار، اليوم الثلاثاء، من خسائر كبيرة مُني بها أمام عملات رئيسية في بداية أسبوع التداول، بعد أن ​أرجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قصف شبكة الكهرباء الإيرانية، وصرّح بوجود محادثات جيدة بين الطرفين، وهي ‌خطوة هدأت من مخاوف إطالة أمد الحرب الجارية على إيران.

وتأتي هذه الأنباء بعدما كتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال" أنّ الولايات المتحدة وإيران أجرتا محادثات "جيدة وبناءة ​للغاية"، بشأن "حل نهائي وشامل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط". وفي المقابل، نفت ​إيران انخراطها في أي مفاوضات مباشرة.

وأثارت هذه التعليقات المتناقضة توترًا ⁠في الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة، عقب منشور ترامب الذي أعلن ​فيه تأجيل القصف مدة 5 أيام.

وبالرغم من تصريحات ترامب الأخيرة، لا تزال الأسواق تضع ​في الحسبان أن الحرب تتسبّب في وقف شبه كامل لحركة مرور نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.5% ​إلى 1.33925 دولار بعد أن صعد بنحو 1% أمس الإثنين، ​في حين انخفض اليورو 0.2% إلى 1.1593 دولار بعد ارتفاعه 0.4% ‌في ⁠جلسة التداول السابقة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% تقريبا إلى 99.35 بعد أن انخفض أمس الإثنين إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا.

وقال رودريغو كاتريل، محلل ​العملات في بنك ​أستراليا الوطني، إنّ "الأنباء ⁠الواردة خلال الليل تمنح التقلبات بعض الهدوء على الأقل، لكن من الصعب اعتبار أن ذلك سيُطلق موجة ​إقبال على المخاطرة".

وأضاف أن سجل ترامب في مجال السياسات ​لا يزال ⁠يُبقي الأسواق في حالة حذر، إذ لا يزال المتعاملون متشككين فيما إذا كان هذا يمثل بداية مفاوضات فعلية أم مجرد تراجع عن تهديدات ⁠كانت تؤجج ​التقلبات.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.2% في التعاملات ​المبكرة إلى 0.6993 دولار أميركي، متراجعًا من أعلى مستوى له في 6 أسابيع.

كما هبط ​الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.5845 دولار أميركي.