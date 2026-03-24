"بلاك روك" تحذر: طفرة الذكاء الاصطناعي قد تعمّق فجوة الثروة

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، لاري فينك، من أن الطفرة المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى اتساع فجوة الثروة عالميًا، مع استفادة عدد محدود من الشركات والمستثمرين من عوائدها.

وأوضح في رسالة سنوية إلى المستثمرين أن الشركات التي تمتلك البيانات والبنية التحتية والتمويل الكافي لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون الأكثر استفادة، ما قد يعزز تفوقها على حساب شركات أخرى ويعمّق التفاوت الاقتصادي.

وأشار فينك إلى أن التجارب التاريخية تظهر أن التقنيات التحويلية تخلق قيمة كبيرة، لكنها غالبًا ما تتركز لدى الجهات التي تطورها وتستثمر فيها، محذرًا من تكرار هذا النمط على نطاق أوسع مع الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل ارتفاع كبير في تقييمات شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها شركة "إنفيديا" التي بلغت قيمتها السوقية مستويات قياسية.

كما أبدى مخاوف من احتمال تشكّل فقاعة استثمارية في هذا القطاع، مع تزايد الاستثمارات الضخمة والتشابكات المالية بين الشركات الكبرى.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن ارتفاع تكاليف السكن وصعوبة تملك المنازل يدفعان إلى البحث عن بدائل لبناء الثروة، داعيًا إلى توسيع مشاركة الأفراد في الأسواق المالية لتمكينهم من الاستفادة من النمو الاقتصادي.

وأكد أن التحدي الرئيسي لا يكمن في خلق الثروة فحسب، بل في ضمان توزيعها على نطاق أوسع، بما يمنع شعور شرائح واسعة من المجتمع بالتهميش الاقتصادي.