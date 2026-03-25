الذهب يرتفع 2% مع تراجع سعر النفط وانحسار مخاوف التضخم

ارتفع الذهب اثنين بالمئة اليوم الأربعاء، إذ ساهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف بعض المخاوف بشأن التضخم وتراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين يقيم المستثمرون التطورات المتضاربة في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4558.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1005 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أدنى مستوياته في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الاثنين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 3.5 بالمئة إلى 4556.30 دولار.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة اليوم الأربعاء، وسط تفاؤل بأن واشنطن تسعى إلى وقف إطلاق نار مع إيران لمدة شهر.

ونفى الجيش الإيراني اليوم الأربعاء ادعاء ترامب بأن الولايات المتحدة تجري مفاوضات لإنهاء الحرب، قائلًا إن الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها.

أثارت أسعار النفط الخام المرتفعة مخاوف من تزايد الضغوط التضخمية، الأمر الذي رفع توقعات السوق بإمكانية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادة جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن صعود الفائدة يقلل الإقبال على هذا المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وقال بيتر فيرتيش، المحلل لدى كوانتيتيف كوموديتي ريسيرش: "ارتفعت العقود الآجلة في سوق المال، مما يشير إلى أن السوق لا تتوقع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة".

وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بحلول ديسمبر كانون الأول من 25 بالمئة إلى نحو 16 بالمئة يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.2 بالمئة إلى 72.76 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1959.15 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1455.25 دولار.