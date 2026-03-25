العملات تراوح مكانها وسط غموض يكتنف مساعي أميركية لإنهاء حرب إيران

خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات اليوم الأربعاء، والتزم المتعاملون الحذر بشأن تبعات مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب مع إيران.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تحرز تقدمًا في المحادثات مع إيران، لكن طهران نفت إجراء أي مفاوضات مباشرة، مما أبقى المستثمرين في حالة ترقب وقلق.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.13 بالمئة إلى 99.317، ولم يشهد اليورو تغيرًا يُذكر، وظل عند 1.1603 دولار.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.3388 دولار، إذ أظهرت بيانات أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا ظل دون تغيير عند 3.0 بالمئة في فبراير شباط، وهو ذات المعدل الذي سجله في يناير كانون الثاني. لكن محللين يتوقعون، على نطاق واسع، ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار.

ولا يتسق تحرك العملات مع ارتفاع الأسهم وانخفاض النفط الخام اللذين شهدتهما الأسواق، بعد أن قال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحقق تقدمًا في مساعي التفاوض لإنهاء الحرب.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في بيبرستون جروب ليمتد في ملبورن: "بدأت حالة من الإرهاق تسيطر بالفعل على من يتفاعلون مع كل خبر عاجل عن إجراء حوار بين الولايات المتحدة وحلفائها وإيران، بما في ذلك التكهنات حول عقد محادثات رفيعة المستوى ومقترحات وقف إطلاق النار بشكل مؤقت".

وارتفع الدولار أمام الين 0.2 بالمئة وسجل 158.99، بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في يناير كانون الثاني أن عددًا من أعضاء المجلس رأوا ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة دون تحديد وتيرة معينة.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.33 بالمئة إلى 0.697 دولار أميركي، عقب صدور بيانات التضخم لشهر فبراير شباط، والتي أظهرت ارتفاعًا 3.7 بالمئة قبل اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهو معدل جاء أبطأ قليلًا من توقعات المحللين.

ورغم أن الأسواق لا تزال تتوقع بقاء أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير هذا العام، بدأت التوقعات بتشديد السياسة النقدية تتزايد.

وقال مايكل بار، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الثلاثاء إن المجلس ربما سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت" قبل أن يرى ضرورة لخفضها، وأشار إلى أن التضخم لا يزال متخطيًا للمعدل المستهدف من المجلس، وهو معدل اثنين بالمئة، وأشار كذلك إلى تبعات الحرب في الشرق الأوسط.