ارتفاع أسعار النفط مع تقييم احتمالات وقف حرب الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، لتعوض جزءا من خسائر الجلسة الماضية، في وقت يعيد فيه المستثمرون تقييم احتمالات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بعد إعلان إيران أنها لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء الحرب، والتي تسببت في تعطّل تدفقات الطاقة.

وبحلول الساعة 00:51 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.13 دولار، ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 103.35 دولارات للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.08 دولار، أو 1.2%، لتسجل 91.40 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

وقال وزير ​الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تدرس المقترح الأميركي لوقف ⁠الحرب، لكنها لا تنوي إجراء محادثات لإنهاء الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط.

في حين قالت ​المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيضرب إيران بقوة ​أكبر إذا لم تتقبل "الهزيمة العسكرية".

وقال تسويوشي أوينو كبير الاقتصاديين في معهد إن.إل.آي للأبحاث "تلاشى التفاؤل حيال وقف إطلاق النار".

وأضاف أن المعايير التي حددتها واشنطن تبدو عالية، مما يجعل أسعار النفط عرضة لمزيد من ​التقلبات اعتمادا على المفاوضات والإجراءات العسكرية من كلا الجانبين.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة في ​الحكومة الإسرائيلية إن المقترح المؤلف من 15 بندا، ونقلته باكستان، يتضمن التخلص من مخزونات إيران من ‌اليورانيوم عالي ⁠التخصيب ووقف عمليات التخصيب وكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية ووقف تمويلها لجماعات متحالفة معها في المنطقة.

وأدى الصراع إلى توقف شبه تام للشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خمس إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية. ووصفت الوكالة الدولية ​للطاقة هذا الوضع بأنه ​أكبر اضطراب في ⁠إمدادات النفط على الإطلاق.

وفي العراق، قال ثلاثة مسؤولين في قطاع الطاقة أمس الأربعاء إن إنتاج النفط في البلاد انخفض وإن صهاريج ​التخزين بلغت مستويات عالية وخطيرة.

ومما يزيد من المخاوف بشأن الإمدادات، ​توقف ما ⁠لا يقل عن 40 بالمئة من طاقة تصدير النفط الروسية في أعقاب هجمات أوكرانية بالطائرات المسيرة وهجوم على خط أنابيب رئيسي ومصادرة ناقلات، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات السوق.

وارتفعت ⁠مخزونات النفط ​الخام الأميركية 6.9 مليون برميل لتصل إلى 456.2 ​مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 آذار/مارس ، وهو أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2024 ، ويتجاوز بكثير ​توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 477 ألف برميل.