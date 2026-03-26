ارتفاع فوائد الرهن العقاري في بريطانيا لأعلى مستوى منذ 2024

يعني هذا الارتفاع زيادة ملموسة في كلفة القروض، إذ ارتفعت المدفوعات السنوية لقرض عقاري نموذجي بنحو 1075 جنيهًا إسترلينيًا، ما يضع أعباء إضافية على المقترضين الجدد وأصحاب القروض القائمة...

ارتفعت معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى 5.50%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ آب/أغسطس 2024، في ظل تداعيات الحرب على إيران وارتفاع كلفة الاقتراض عالميًا.

وأظهرت بيانات حديثة أن المقرضين أعادوا تسعير منتجاتهم بسرعة، مع تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا العام، مقابل ترجيحات متزايدة لزيادتها لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويعني هذا الارتفاع زيادة ملموسة في كلفة القروض، إذ ارتفعت المدفوعات السنوية لقرض عقاري نموذجي بنحو 1075 جنيهًا إسترلينيًا، ما يضع أعباء إضافية على المقترضين الجدد وأصحاب القروض القائمة.

كما شهدت السوق تطورًا غير معتاد، حيث تجاوزت فوائد القروض قصيرة الأجل (لمدة عامين) نظيرتها طويلة الأجل (خمسة أعوام)، في مؤشر على اضطراب التوقعات الاقتصادية.

ويأتي هذا التصاعد في التكاليف بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من موجة تضخم جديدة قد تدفع المصرف المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

وفي السياق، تشير تقديرات الأسواق إلى احتمال تنفيذ زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة قبل نهاية العام، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد.

بالتوازي، تراجعت ثقة المستهلكين بشكل حاد منذ اندلاع الحرب، وسط توقعات بتدهور الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط على تكاليف المعيشة.