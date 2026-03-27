استقرار الدولار وسط ضبابية المحادثات مع إيران وارتفاع الذهب لكنه مهدد بخسائر

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته وسط تصاعد الحرب على إيران، مع توقعات برفع الفائدة الأميركية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ارتفع الذهب مؤقتا بدعم المشتريات لكنه مهدد بخسائر أسبوعية، كما سجلت الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب طفيفة.

استقرّ الدولار، اليوم الجمعة، بالقرب من أعلى مستوياته في عدة أشهر مع لجوء المستثمرين إلى عملة الملاذ الآمن في ظل تصاعد حدة الحرب على إيران، وتزايد الشكوك حول ​أي مسار للتهدئة.

وانتابت الأسواق حالة توتر، بعد أسبوع شهد تقلبات شديدة مدد ‌الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرة أخرى مهلة قبل استهداف منشآت الطاقة الإيرانية حتى نيسان/ أبريل، في وقت تقدم فيه واشنطن وطهران روايات متضاربة تماما بشأن تقدم الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الخميس، أن البنتاغون يبحث ​أيضا إرسال ما يصل إلى 10 آلاف جندي إضافي من القوات البرية إلى الشرق ​الأوسط، مما قوض آمال المستثمرين في نهاية قريبة للحرب.

"الدولار هو الملك" وقت الصراع

وساهم ذلك في استمرار الطلب ⁠على الدولار، إذ يقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن، فيما تزيد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية ​بحلول نهاية العام، بسبب ضغوط التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول.

من ناحية أخرى، بقي ​الين قريبا من مستوى 160 مقابل الدولار، واستقر عند 159.58، وتعافى اليورو قليلا من خسائره وارتفع 0.1 بالمئة إلى 1.1540 دولار. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، مسجلا 1.3339 دولار.

وقالت محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، كارول كونج: "لا يبدو أن الصراع سينتهي في ​أي وقت قريب. الدولار هو الملك ما دام هذا الصراع مستمرا".

وأضافت: "إذا كنا محقين في توقعنا أن ​هذا الصراع سيطول، أعتقد أن أسعار النفط ستواصل الصعود مما سيدفع الدولار إلى الارتفاع على حساب عملات الدول المستوردة للطاقة ‌مثل ⁠الين واليورو".

وأدى تراجع معنويات السوق إلى انخفاض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في شهرين، لكنه ارتفع في وقت لاحق 0.2 بالمئة إلى 0.6903 دولار، وظلّ الدولار النيوزيلندي قرب أدنى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير، وسجل في أحدث تعاملات 0.5769 دولار.

ومقابل مجموعة من العملات، تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 99.83، لكنه لا يزال في طريقه للصعود 2.2 بالمئة هذا ​الشهر، فيما سيعد أكبر ​مكسب له منذ ⁠تموز/ يوليو من العام الماضي.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي"، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة تزيد على 40 بالمئة، رفع سعر الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس في كانون الأول/ ديسمبر، في تحوّل حاد عن توقعات سابقة أشارت إلى تيسير نقدي ​بأكثر من ⁠50 نقطة أساس، قبل الحرب.

ومن المتوقع أيضا أن يقدم بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية.

وقال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة، إن "من شأن أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات الطاقة أن يوجه ⁠ضربة أكبر ​للنشاط الاقتصادي، وهو ما يتوافق مع معظم أوجه الركود ​العالمي، ويؤدي إلى دورة تشديد نقدي أوسع نطاقا".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلا، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع حاد خلال الليل، ليبلغ العائد على ​السندات لأجل عامين 3.9899 بالمئة.

وزاد العائد على السندات القياسية لأجل 10 أعوام، نحو نقطة أساس إلى 4.4278 بالمئة.

الذهب تحت الضغط

وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الجمعة، مدعوما بعمليات شراء لكنه في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي، ​إذ أجج ارتفاع أسعار الطاقة، المخاوف حيال التضخم، وعزز التوقعات ‌برفع أسعار الفائدة عالميا.

وبحلول الساعة 02:28 بتوقيت غرينتش، تقدم الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4428.30 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن المعدن النفيس انخفض بنحو 1.3 بالمئة ​منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة ⁠الأميركية أرخص، بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض الذهب بنحو 17 بالمئة منذ ​بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، بضغط من صعود ​الدولار الذي ارتفع بأكثر من اثنين بالمئة، خلال تلك الفترة.

وتجاوز سعر خام برنت 105 دولارات للبرميل، مما أثار مخاوف من التضخم إذ أدى الصراع إلى توقف شبه ​تام للشحنات عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنحو خُمس تدفقات النفط ​الخام والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وينذر ارتفاع أسعار النفط بزيادة تكاليف النقل والتصنيع مما يزيد ‌من ⁠ضغوط التضخم. وعلى الرغم من أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كأداة تحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبحسب أداة "فيد ووتش"، يستبعد المتعاملون تماما أي تيسير ​للسياسة النقدية الأميركية في ​عام 2026 ⁠مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين قبل اندلاع الصراع.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه ​سيمدد مهلة قبل شن ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية ​حتى نيسان/ أبريل، وأضاف أن المحادثات مع إيران تسير "بشكل جيد جدا". لكن مسؤولا إيرانيا انتقد المقترح الأميركي لإنهاء الحرب، ووصفه بأنه "أحادي الجانب وغير عادل".

وبالنسبة للمعادن النفيسة ⁠الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة ​إلى 68.80 دولار للأوقية.

وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 1865.13 دولار، ​وكسب البلاديوم 2.7 بالمئة، ليصل إلى 1389.80 دولار.