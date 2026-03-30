ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تراجع الدولار

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات الإثنين، إذ زاد السعر الفوري بنحو 0.3% ليبلغ حوالي 4505 دولارات للأونصة، ورغم هذا التحسن المحدود، يتجه الذهب نحو تسجيل خسارة شهرية حادة تتجاوز 14%.

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة ​الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة هذا العام.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.86 دولارًا للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم نيسان/ أبريل، 0.3% إلى 4535.80 دولارًا.

وقال المدير ⁠العالمي للأسواق المؤسسية في "إيه.بي.سي ريفاينري"، نيكولاس فرابل، "أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد ​فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير".

وأضاف "ومع ذلك، يجب ​أن يتأكد ذلك من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظرًا إلى التدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات".

وانخفض الذهب بأكثر من 14% حتى ​الآن هذا ⁠الشهر، مسجلًا أكبر انخفاض شهري له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2008، تحت ضغط الدولار الأميركي الذي ارتفع بأكثر من 2% منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على ⁠إيران في ​28 شباط/ فبراير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 68.67 دولارًا للأونصة.

وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5% إلى 1909.45 دولارًا، وزاد سعر البلاديوم 3.2% إلى 420.63 دولارًا.