اضطرابات الحرب على إيران تضغط على التداول في أكبر أسواق العالم

أدّت الحرب على إيران إلى إرباك كبير في الأسواق العالمية، إذ تراجعت شهية المخاطرة وتقلّصت السيولة، ما جعل تنفيذ الصفقات أكثر تعقيدًا وكلفة. وامتد التأثير إلى عدة قطاعات مالية، مع تسجيل تقلبات حادة واتساع الفجوات السعرية.

وذكر مستثمرون ومتعاملون أن أكبر أسواق العالم، من سندات الخزانة ​الأميركية والذهب وحتى العملات، لم تسلم من هذه التداعيات.

وساهمت صناديق التحوّط في أوروبا، التي تهيمن حاليًا على تداول السندات، في تعزيز هذه التحركات من خلال تصفية عدد من مراكزها بسرعة هذا الشهر.

ويقول مستثمرون، ‌إنهم واجهوا صعوبة في بعض الأحيان في الحصول على أسعار أو تنفيذ صفقات خلال الأسابيع الأربعة المنقضية، إذ يخشى صنّاع السوق من المشاركة في مراكز كبيرة قد تصبح سريعًا غير مربحة.

وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "غاما" لإدارة الأصول، "عندما نحاول التداول، يستغرق الأمر وقتًا أطول. يريد (صنّاع السوق) منا التحلي بمزيد من الصبر وتقسيم الصفقات إلى أحجام أصغر"، مضيفًا أن الفجوات اتسعت بين سعر الشراء الذي يستهدفه صنّاع السوق للأصل، وسعر بيعه المستهدف. وأوضح أنه "نتيجة لذلك، قلص الجميع أحجام مراكزهم".

وارتفعت مؤشرات تقلبات مختلفة إلى مستويات شهدتها خلال أزمات سوق سابقة، ومنها مؤشرات الأسهم ​والسندات والنفط والذهب.

وظهرت تصدّعات حتى في أسواق السندات الحكومية التي تتسم عادة بقوة التداولات ووفرة السيولة، وهي حجر زاوية في التمويل العالمي تضرر بشدة من خشية المستثمرين من مخاطر التضخم.

ويقول بنك "مورغان ستانلي"، إن الفارق بين أسعار ​العروض والأسعار المطلوبة على سندات الخزانة الأميركية الجديدة لأجَل عامَين، وهو مقياس رئيسي على متانة السوق وتكلفة معاملات الأوراق المالية الأكثر تداولًا، زاد بنسبة 27% تقريبًا في ⁠آذار/ مارس مقارنة بمستويات شباط/ فبراير، مما يشير إلى أن المتعاملين يفرضون علاوة أعلى لتحمل المخاطر.

سوق العقود الآجلة

من المؤكد أن أحدث أعراض الضغوط على الأسواق شوهدت من قبل خلال فترات اضطراب سابقة، كما حدث خلال رسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ​الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في نيسان/ أبريل الماضي، وجائحة كوفيد-19 في 2020.

لكن هذه الموجة من التقلبات جاءت في وقت شهدت فيه الأسواق حالة توسع، إذ استغل المستثمرون ارتفاعًا كبيرًا في جميع فئات الأصول، مما يشير إلى احتمال حدوث تصحيح أكبر إذا ​استمرت الحرب لوقت أطول وتبخّرت السيولة.

وفي أوروبا، ظهرت التبعات السلبية أكثر، وبشكل خاص وأكثر وضوحًا في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، إذ احتسب المتعاملون بسرعة أثر تطبيق زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

وقال دانيال أكسان، الرئيس المشارك لقسم أسعار الفائدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "مورغان ستانلي"، إن السيولة "انخفضت بشكل حاد" في مرحلة ما، إذ وصلت إلى 10% فقط من المستويات المعتادة.

وأضاف أن وضع غياب السيولة وتحركات الأسعار "ذكرني بأيام كوفيد".

وقالت 3 هيئات معنية بتنظيم الشؤون المالية في أوروبا، الجمعة، إن التوتر الجيوسياسي المستمر، وبالتحديد الحرب ​في المنطقة، يشكل مخاطر جسيمة على المشهد المالي العالمي من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية المحتملة، وضعف النمو الاقتصادي. وكررت هذه الهيئات تحذيرها بشأن تأثير التقلبات على السيولة، وبشأن مخاطر التأرجح المفاجئ في الأسعار.

حماية الأرباح

لا يزال التداول ​طبيعيًا حتى الآن، لكن قلة المشترين زادت في وقت يسارع فيه مستثمرون إلى تقليل المخاطر والتحول إلى النقد، مما يدفع المتعاملين بدورهم إلى التردد في اتخاذ القرارات.

وقال توم دي غالوما، العضو المنتدب في قسم تداول أسعار الفائدة العالمية في شركة "ميشلر فاينانشال" للوساطة المالية، "خسرت الشركات ‌الكثير من الأموال، ⁠سواء في جانب البيع أو جانب الشراء، لدرجة الوصول إلى أزمة سيولة مع غياب المتعاملين" في إشارة إلى سوق سندات الخزانة الأميركية.

ورغم أن أحجام التداول في سندات الخزانة زادت، يقول محللون إن بعض هذه الصفقات تمت بدافع الضرورة، وليس بالاختيار.

وقال إيلي كارتر، محلل أسعار الفائدة الأميركية في "مورغان ستانلي"، "مع اتساع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب، يصبح تنفيذ الصفقة أكثر تكلفة وأقل جاذبية للناس للدخول في صفقات، لكن حقيقة أنك لا تزال ترى أحجامًا عالية للغاية تشير إلى أن بعض هذه الصفقات شكلت عمليات تخارج من مراكز أو تصفية قسرية".

صناديق تحوّط في أوروبا

مثّلت عمليات البيع الكبيرة في السندات الأوروبية على وجه الخصوص، مثالًا على التأثير الذي قد تحدثه صناديق التحوّط على هذا السوق في أوقات الضغوط، وهو خطر أشار إليه بنك إنجلترا تحديدًا في ​ظل نمو أثرها بسرعة في السنوات القليلة الماضية.

وأظهرت أحدث بيانات ​"تريد ويب" لعام 2025، أن صناديق التحوّط صارت تشكل ⁠أكثر من 50% من أحجام التداول في أسواق السندات الحكومية في بريطانيا ومنطقة اليورو.

ويوفر وجود تلك الصناديق في أسواق السندات السيولة في الأوقات الجيدة، لكن الكثير منها تكالب على نفس الصفقات، والتي سرعان ما ثبت أن بعضها خاسر.

وأفادت 3 مصادر استثمارية في مجال صناديق التحوّط، بأن هذه الصناديق تكبدت خسائر فادحة بسبب رهانها على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.

وقال برونو ​بنشيمول، رئيس قطاع تداول السندات الحكومية الأوروبية في بنك "كريدي أغريكول"، إن صناديق التحوّط تكبّدت خسائر أيضًا في صفقات راهنت على تزايد حدّة منحنيات العوائد الأوروبية، وفي صفقات افترضت ​بقاء الفجوة بين عوائد السندات الإيطالية ⁠والألمانية ضيقة.

وأضاف أن قيامهم جميعًا بتصفية نفس المراكز في ذات الوقت؛ دفع تجّار السندات إلى توسيع الفارق بين السعر المعروض والسعر المطلوب.

وقال أكسان من "مورغان ستانلي"، إن تقليل صناديق التحوّط للمخاطر في وقت واحد "يزيد من حدّة التقلبات". وأضاف أن في أوقات أخرى، اتخذت هذه الصناديق مراكز ساعدت في الحد من التقلبات.

البقاء في السوق

لكنّ صانعي السوق ما زالوا يواجهون ضغوطًا للفوز بالأعمال، حتى مع تقليل العملاء لتكرار وحجم الصفقات.

وقال ساغار سامبراني، وهو من كبار متعاملي خيارات العملات في بنك "نومورا"، إن أسعار الطلبات الكبيرة زادت مقارنة ⁠بظروف السوق العادية ​لمراعاة مخاطر السوق. لكنّه أضاف "على عكس المتوقع، فإن أسعار الطلبات الصغيرة أصبحت أقل من المعتاد، إذ يسعى صنّاع السوق جاهدين للاستفادة من انخفاض تدفقات ​العملاء".

الأمر الذي ليس ممكنًا في بعض الأحيان.

ففي سوق الذهب، التي تتأثر بشدة بأسعار الفائدة، قال موكيش ديف، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "أرافالي" لإدارة الأصول، إن هناك أيامًا غاب فيها صنّاع السوق تمامًا، مما يشير إلى العزوف عن إجراء معاملات.

وتراجع سعر الذهب، وهو عادة من أصول الملاذ الآمن، هذا الشهر ​بعد ارتفاع قياسي في 2025.

وقال ديف، "لا يريدون جني المال في الوقت الحالي، ولا يريدون خسارة المال من خلال الوجود في السوق. إذا أتيحت لهم الفرصة، فإنهم لا يريدون اللوجود في السوق".